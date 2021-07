Sarah Grünewald er flyttet fra det gule murstenshus i Valby, som hun det sidste halvandet år har boet i med sin femårige søn Louis.

Selv beskriver tv-værten det som »et eventyr«, der er slut.

»Man flytter jo af forskellige årsager, og nogle gange tager man afsked, hvor man glæder sig til at komme videre. For vi har haft en dejlig tid med det her Valby-eventyr, men det er ikke vemodigt, det er bare et dejligt kapitel, der bliver lukket,« forklarer Sarah Grünewald til B.T.

Hun vidste nemlig godt, at de 140 kvadratmeter med to tilhørende gårdhaver kun var til låns for højest en toårig lejeperiode.

Derfor var 37-årige Sarah Grünewald også forberedt på at skulle flytte, og hun har derfor også allerede nyt tag over hovedet.

»Jeg er flyttet tilbage i en lejlighed i min gamle opgang i Indre By, tilbage til mit nærmiljø, tæt på min kæreste og hans børn,« fortæller Sarah Grünewald.

Kæresten, musikproduceren Bejamin Kaniewski, bor nemlig på samme gade i området ved Det Kongelige Teater.

Og der var Sarah Grünewald heldig, at hun tilfældigvis løb ind i sin gamle udlejer, der havde en lejlighed klar til hende.

»Det var vildt rart at kunne sige til Louis, at vi bare skulle tilbage igen,« tilføjer hun.

Ejerne af det gule murstenshus i Valby – som for øvrigt er grevinde Alexandras eksmand, fotograf Martin Jørgensens far, den 69-årige filmmand Jacob Jørgensen – har valgt at flytte tilbage, og derfor måtte 'Vild med dans'-værten altså flytte ud.