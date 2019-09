45-årige Sara Bro er tilsyneladende endelig færdig med sin kamp mod brystkræften.

Tv-værten har i de seneste tre år været igennem en masektomi og efterfølgende rekonstruktion af brysterne, som hun nu har fået lavet sidste hånd på.

'I dag har jeg været på Riget for sidste gang for at få plettet mine nipples op', skriver hun på Instagram.

'Det er 1075 dage siden min første operation eller tre år minus 20 dage siden! Kæmpe tak til Christina & Kirsten og resten af holdet på 3004, og alle, der hver dag arbejder hårdt for at gøre en forskel for os patienter', skriver hun.

Også kæresten Lasse Lund får en rørende hilsen på det sociale medie. 'Og tak for at holde mig i hånden til alle operationerne', skriver hun henvendt til den 15 år yngre kæreste. Opslaget er prydet af en række billeder, der på humoristisk vis illustrerer hendes bryster gennem tiderne.

Sara Bro blev allerede som 27-årig ramt af brystkræft, men det lykkedes at nedkæmpe den frygtede sygdom. I 2016 viste en kontrolundersøgelse imidlertid, at der var forstadier til kræft i begge bryster, og hun takkede derfor ja til at få foretaget en masektomi.

Hun fik fjernet brysterne i 2017, og har siden gennemgået en række operationer for at få dem rekonstrueret. Det er sket med en kombination af implantater samt overførsel af fedt fra andre steder på kroppen.

Sara Bro og Lasse Lund bekræftede i juni 2017 vedholdende rygter om, at de var kærester. De havde i en længere periode inden da optrådt på hinandens sociale medier.

»Jeg har lovet at gå stille med dørene, selv om det er lidt svært, når man lige er blevet rigtig glad og har lyst til at lægge det på Instagram, ligesom andre ville gøre,« sagde Sara Bro dengang.

Sara Bro har tidligere dannet par med blandt andre Kashmir-forsangeren Kasper Eistrup og daværende TV2 Zulu-redaktør Asger Schønheyder, som hun har en søn og en datter sammen med.

Den mangeårige DR-vært har netop lavet programmet 'Sara Bro på DR2', som blev droppet efter 10 afsnit. Hun har efterfølgende givet udtryk for på sociale medier, at hun ikke ved, hvad hun nu skal lave.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sara Bro i forbindelse med denne artikel.