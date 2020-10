Det er ikke mange måneder siden, at 'X Factor'-dommeren Nanna Øland Fabricius, også kendt som Oh Land, blev mor til en lille søn.

Men der er ikke tid til længere barsel, for den 35-årige sanger har nemlig sagt ja til at være dommer i den kommende sæson af 'X Factor'.

Og netop de optagelser er allerede gået i gang og i den forbindelse har Oh Land delt et sødt billede på sin Instagram-profil.

'Vi har mange spisepauser her på settet' står der til billedet, hvor Oh Land ammer sin søn.

'Vi har mange spisepauser her på settet' står der til billedet, hvor Oh Land ammer sin søn.

Da B.T. tidligere i september mødte Oh Land på pressemødet til den nye sæson af 'X Factor', var hun da heller ikke nervøs for, hvordan det ville komme til at gå med en lille baby og den nye tjans som dommer:

»I starten er det klart, at jeg må amme mellem optagelserne, men når vi når til liveshows, så er han jo med på arbejde, og det er min mand også. Så han har lidt mere barsel end mig,« fortalte Oh Land til B.T.

Kæresten, Adi Zukanovic, bliver også en del af 'X Factor'-holdet. Han skal nemlig hjælpe Oh Land med at udvikle deltagerne og få dem til at præstere deres bedste.

»Vi laver rigtig mange ting sammen. Det er sådan, vi får det til at køre rundt i vores familie,« fortalte Oh Land.

'X Factor' får premiere til januar, og det bliver altså den 14. sæson af det populære talentshow.