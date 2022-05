»Det var meget tit spændende at være sammen med min storebror. Der skete altid noget. Derfor kunne han lokke mig til næsten alting.«

Sådan lyder ordene fra Sidney Lees lillebror, Troels Kjær Trier, godt halvanden uge efter, det kom frem, at realitystjernen pludseligt var gået bort.

I dag, fredag, har Sidney Lees begravelse nemlig fundet sted, og i den forbindelse har hans lillebror offentligt delt sin rørende tale fra kapellet i et opslag på Facebook.

»Min storebror var næsten syv år ældre end mig, alligevel var vi sammen næsten hele tiden. Men jeg har ikke været særlig gammel, da jeg mærkede at noget ved ham var anderledes,« lyder det blandt andet.

I talen opridser Sidney Lees lillebror en række minder, som de har haft sammen gennem deres opvækst.

»At være i min storebrors selskab var ofte som at træde ind i en alternativ virkelighed, hvor kedelige hverdagspligter ikke havde nogen værdi. 'Bliv hjemme fra skole og spil Playstation med mig i stedet, Troels. Bare sig, at du var syg'.«

Her fortæller han blandt andet om, hvordan »det altid var lidt over grænsen« med Sidney Lee, og hvordan det for familien har været fuldstændig »uvirkeligt« at følge med i, hvad der skete i de år, han medvirkede i kulørte tv-programmer.

»Det var svært for mig at finde ud af, hvordan han egentlig havde det med den massive opmærksomhed. Mit bedste bud er, at den var fantastisk og sjov – men også barsk i et land, hvor de fleste går i takt,« lyder det.

Hertil skriver han da også, at opmærksomheden har haft negative følger i og med, »det mildest talt« ikke kun var pæne ting, der blev sagt og skrevet om ham.

Særligt hæfter lillebroren sig ved, at Sidney Lee ad flere omgange er blevet omtalt som en person, der ikke var kendt for noget bestemt og som ikke havde et talent.

»Hvis han var så ubetydelig, hvorfor sendte fremmede sårbare piger ham så breve med deres følelser og tanker om selvtillid? Hvorfor fik han så sin egen karakter i Anders And og Co – udvalgt ved siden af dronningen og statsministeren. Hvem kan egentlig sige, at de har opnået det?,« skriver han og fortsætter:

»Da min hustru forleden cyklede forbi en klasse der fejrede sidste skoledag, så hun en gruppe teenagere, der samstemmende var iklædt tanktops og røde bandanaer. Hvem sker det for? Det skete alt sammen for Sidney. Det skete for Søren. Det skete for min storebror. Du var – om nogen – noget særligt.«

»Tak fordi du var dig. Jeg elsker dig. Og jeg savner dig,« afslutter han.

Sidney Lee, der var en af Danmarks første og mest kendte realitystjerner, blev 43 år. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.