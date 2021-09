Elon Musk, som er en af verdens rigeste personer, er blevet single.

Efter tre år sammen har parret bestående af den 50-årige erhvervsmand Elon Musk og 33-årige sangerinde Grimes besluttet at gå hver til sit.

Det skriver det amerikanske medie Page Six.

SpaceX stifteren bekræfter bruddet overfor Page Six, men understreger, at eksparret er 'semisepareret', men forbliver på god fod og fortsætter med at opdrage deres 1-årige søn sammen, med det episke navn X Æ A-Xii Musk.

(FILES) In this file photo taken on March 09, 2020 Elon Musk, founder of SpaceX, speaks during the Satellite 2020 at the Washington Convention Center in Washington, DC.

»Det er mest fordi, at mit arbejde med SpaceX og Tesla kræver, at jeg for det meste er i Texas og derudover rejser jeg tit til udlandet, mens hendes primære arbejde er i Los Angeles,« fortæller Elon Musk til mediet og understreger, at de er på god fod, da Grimes er i et tilstødende lokale med deres søn.

Eksparret blev sidst set sammen til Met Gala tidligere på måneden. Her ankom Grimes dog alene på den røde løber. Musk deltog også i arrangementet, men sluttede sig til hende senere på aftenen.

Elon Musk kæmper i øjeblikket en decideret magtkamp med den anden mangemilliardær Jeff Bezos. Både om hvem der er den rigeste person i verden, men også et rumkapløb, hvor førnævnte SpaceX for nylig skrev historie, hvor de første civile mennesker blev sendt i rummet. I skrivende stund er Elon Musk 'sølle' en milliard efter Jeff Bezos i formueværdi, dog skifter tallene hele tiden.

Elon Musk har tidligere været gift med forfatteren Justine Wilson og skuespilleren Talulah Riley. Med førstnævnte har han fem sønner med.