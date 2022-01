Janni Ree skal have lavet mindre bryster.

Det fortæller den 51-årige forsidefrue til Se&Hør og overfor B.T. forklarer hun, at hun faktisk overvejer helt at droppe de ellers så karakteristiske kunstige bryster.

»Måske tager jeg mig mod til helt at få taget silikonen ud og bare have mine naturlige bryster. Men nu må vi lige se, Karsten er jo glad for dem, jeg har. Ældre mænd kan altid godt lide store bryster,« siger Janni Ree med et grin til B.T.

Hendes 76-årige ægtemand Karsten Ree er dog helt indforstået med, at den 51-årige realitystjerne selv får det sidste ord, forklarer hun.

Jetsetægteparret Janni Ree og Karsten Ree. Den 51-årige realitystjerne og den 76-årige rigmand har været gift i fem år.

For uanset hvad, så vil Janni Ree ikke fortsætte med de 600 milliliter silikone, hun har i brysterne nu.

»Enten skal jeg vælge at få dem taget helt ud og så ikke få lagt noget i og bare få et løft af mit gamle brystvæv – det er jo selvfølgelig blevet slappere med årene. Om ikke andet kan jeg prøve det af, og hvis jeg bliver ked af det, så kan jeg få lagt et lille implantat ind,« forklarer Janni Ree.

»Eller også skal jeg bare have taget de gamle ud og have et mindre i med det samme. Jeg kunne godt tænke mig at få dem halveret, så det ikke er brysterne, der kommer gående med mig,« forklarer Janni Ree.

I så fald tænker hun, at 350 milliliter må kunne gøre tricket.

»Jeg har gået og tænkt på det et godt stykke tid, for jeg synes, de er meget voldsomme, og jeg kan både mærke det på min ryg, og jeg kan også se det, når jeg har bikini på. Det er sværere at have nedringet på, fordi det bliver lidt vulgært,« mener den snart aktuelle 'Forsidefruer'-deltager.

Janni Ree har 600 milliliter silikone i brysterne nu, men snarest muligt får hun taget implantaterne helt ud – og måske indsat nye med kun 350 milliliter silikone.

Derfor vil Janni Ree snarest muligt få bestilt tid til at få taget implantaterne ud – og muligvis indsat nogle mindre i samme ombæring.

Det er dog ikke bare lige at gennemgå en sådan operation.

»Jeg har ikke sat en tid i kalenderen endnu. Det skal man lige tage sig sammen til, for der er også et forløb bagefter, hvor man skal være hjemme og ikke kan bevæge armene og er hæmmet efter operationen,« forklarer Janni Ree og understreger, at hun slår til, så snart hun har en uges tid fri til at hele.