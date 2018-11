Den 13. blev en hård dag for Janni Ree, som både fik sin mand og søster indlagt.

Selvom den 13. var en tirsdag og ikke en fredag i denne måned, så blev det alligevel en ulykkelig dag for Janni Ree, det fortæller hun i et nyt indlæg på sin blog. Janni startede dagen ud med at være til begravelse, men pludselig ble hun revet væk fra begivenheden, som ellers var sørgelig nok i sig selv.

'Jeg blev ringet op i kirken. Min mand var røget på hospitalet! Nethinden var gået løs på det ene øje, og han skulle haste opereres. Lægerne var bange for, at han ville miste synet. Jeg blev selvfølgelig dybt bekymret, og som om det ikke var nok, blev min søster i samme øjeblik også indlagt på et andet hospital med en sammenklappet lunge,' skriver Janni på bloggen.

Janni måtte derfor haste på hospitalet for først at tjekke, at Karsten havde det godt, og derefter måtte hun ud til sin søster. Søsteren havde fået foretaget et indgreb i sit ene bryst på et privathospital, og alt havde tilsyneladende været fint, indtil hun kom hjem og begyndte at få smerter. Efter en nat med tiltagende smerter kontaktede hun privathospitalet, som bad hende om at henvende sig til egen læge.

'Hun ringede til sin egen læge, som tog affære med det samme og fik hende indlagt på Gentofte Hospital. Lægen, der undersøgte hende, fik et chok. Min søster havde en sammenklappet lunge og var i yderste livsfare! Tænk, at man kan have en sygeplejerske ansat på et privat hospital, der afviser en patient med de symptomer, hun havde. Det er fuldstændigt vanvittigt! Og hvad værre er; Det viste sig, at min søster havde et hul på 4 cm i lungen og kunne have være død.,' skriver Janni.

Heldigvis er både søsteren og Karsten i bedring, og Janni kunne ånde lettet op efter en frygtelig tirsdag den 13.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk