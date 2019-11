'I skal vide, at selvom vi ikke er okay lige nu, så kommer vi til at blive det. Vi er så heldige at have fire sunde babyer - og det vil vi altid huske på.'

Skuespillerparret Alec og Hilaria Baldwin har mistet deres ufødte barn i fjerde måned.

Det skriver 35-årige Hilaria Baldwin på Instagram, hvor hun samtidig deler en hjerteskærende video, hvor hun fortæller sin 6-årige datter, at hun ikke skal være storesøster alligevel.

'Jeg fortalte det til Carmen og filmede det, så jeg kunne sende det til Alec. Men jeg tænker, det også er en god måde at dele det med jer på. Jeg fortalte hende, at babyen ikke kommer alligevel, men vi vil prøve virkelig hårdt at give hende en lillesøster en anden gang,' skriver Hilaria Baldwin.

Vis dette opslag på Instagram We are very sad to share that today we learned that our baby passed away at 4 months. We also want you to know that even though we are not ok right now, we will be. We are so lucky with our 4 healthy babies—and we will never lose sight of this. I told Carmen and took this so I could send it to Alec. I guess this is a good way to share it with you too. I told her that this baby isn’t going to come after all...but we will try very hard to give her a little sister another time. I’m really devastated right now...I was not expecting this when I went to my scan today. I don’t know what else to say...I’m still in shock and don’t have this all quite clear. Please no paparazzi...that’s all I ask Et opslag delt af Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) den 11. Nov, 2019 kl. 5.29 PST

I videoen ser man den lille pige give sin grædende mor trøstende kys og kram, mens de snakker om, hvornår mon babyen så kommer. Måske om 15 måneder. Måske om halvandet år, prøver carmen optimistisk, mens en tårevædet Hilaria Baldwin takker datteren for omsorg og forståelse.

Parret har, foruden Carmen, fireårige Rafael og Leonardo og Romeo på et år. Desuden har Alec Baldwin den voksne datter Ireland Baldwin fra ægteskabet med Kim Basinger.

Det er desværre ikke første gang, stjerneparret mister et ufødt barn. Også i april kunne de ulykkeligvis fortælle, at Hilaria Baldwin havde haft en spontan abort.

Indtil de i september kunne offentliggøre, at de igen ventede sig. En lille pige, fandt de senere ud af.

Alec Baldwin og Hilaria Baldwin på tilskuerrækkerne til US Open Tennis Championships i august i år - i begyndelsen af den nu mislykkede graviditet. Foto: Mabanglo Vis mere Alec Baldwin og Hilaria Baldwin på tilskuerrækkerne til US Open Tennis Championships i august i år - i begyndelsen af den nu mislykkede graviditet. Foto: Mabanglo

Men tirsdag, da parret var til scanning, var der ikke længere hjertelyd.

'Jeg er helt knust lige nu. Jeg forventede ikke det her, da vi tog til scanning i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Jeg er stadig i chok og kan ikke se helt klart,' skriver Hilaria Baldwin i sit opslag.

61-årige Alec Baldwin og den 26 år yngre tidligere yogainstruktør begyndte at date i 2011.

I 2012 blev de gift og fik deres første fælles barn i 2013.