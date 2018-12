Forfatter, sangerinde og foredragsholder er nogle af de ting, som grevinde Alexandra kan kalde sig efter 2018.

Det er også i forbindelse med udgivelsen af hendes bog, Mit Lykkelige Land, at man til næste år får otte nye muligheder for at høre hende tale.

Hun holder foredrag landet over, hvor billetprisen ligger omkring 300 kroner per billet. Her vil den tidligere prinsesse dele ud af både sit liv, men også fortællinger om sit forhold til Danmark.

I forbindelse med research til bogen har hun rejst landet rundt og snakket med det danske folk - et folkefærd, som flere gange er blevet kåret til det lykkeligste.

Det første foredrag, som var på Comwell i Kolding, var udsolgt.

I 2019 er der ni andre muligheder for at høre grevinde Alexandra tale om sin bog, hvori hun taler med eksperter i kunst, lykke og sprog.

På Politikens forlag har man været ganske tilfreds med salget af 'Mit Lykkelige Land,' fortæller de til B.T, uden at de vil komme nærmere ind på et specifikt salgstal.

Tidligere på året debuterede grevinde Alexandra på en anden scene. Hun har udgivet singlen 'Wash Me Away,' som hun optrådte med live i Malmø. Singlen blev lavet til fordel for det svenske interesseorganistion 'A Star For Life.'