Sanger og skuespiller Demi Lovota har lige filmet sin første sexscene.

Det fortæller den nonbinære Disney-stjerne selv på Twitter med et billede af sig selv i undertøj.

»Jeg havde lidt angst, da jeg gik ind til det, men rollebesætningen og produktionen var så professionelle og nemme at arbejde med, det gjorde mig straks rolig,« skriver de.

Det er NBC-komedien 'Hungry', som Demi Lovato for tiden indspiller og samtidig er producent på.

Had to film a sex scene today. My first one! I had a little anxiety going into it but the cast and crew were so professional and easy to work with, it calmed me down immediately. pic.twitter.com/L0yR4DfXXv — Demi Lovato (@ddlovato) July 20, 2021

'Hungry' skulle angiveligt handle om en gruppe spiseforstyrrede venner, der hjælper hinanden, mens de leder efter kærlighed og bedring.

Demi Lovatos karakter må så tænkes at have fundet om ikke andet en seksuel partner i de seneste optagelser.

Og selvom det også var en angstfyldt oplevelse at filme sin første sexscene, så er Demi Lovato også stolt over bedriften, skriver hun. Ikke mindst fordi hun ikke altid føler sig lige komfortabel med sin krop.

»Det er vigtigt at fejre de små sejre. Hurra for tilfældige udbrud af kropslig selvtillid og hurra for akavet, hylende morsom sex,« skriver skuespilleren.