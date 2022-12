Lyt til artiklen

Landstræner Nikolaj Jacobsen har sat sit VM-hold – men det er uden Barcelona-keeper Emil Nielsen.

Målmanden har ellers været flyvende for spanierne i efteråret.

Sammen med PSG-keeper Jannick Green er han forvist til sofaen i januar, når Danmark spiller.

Det er den vante førstekeeper Niklas Landin, der får selskab af Kevin Møller i rollen som andenkeeper.

Hvad skal Emil Nielsen gøre for at blive udtaget?



»Kan du sige, de to andre har stået dårligere end Emil? Det tror jeg ikke, man kan. Niklas er nok et mulehår foran, og de tre andre er virkelig dygtige (Kevin Møller, Jannick Green og Emil Nielsen, red.). Alle tre. Og de har stået sindssygt godt alle tre.«

»Nu er det gået rigtig godt de sidste tre slutrunder, og jeg synes virkelig, Kevin er kommet ind og været dygtig i den rolle som nummer to. Han har været kampafgørende. Når noget fungerer rigtig godt, ændrer man jo ikke bare lige på det. Derfor har Kevin ikke gjort noget, så han ikke skulle med,« siger Nikolaj Jacobsen til B.T.

Landstræneren har blandt andet givet plads til fire mulige slutrundedebutanter i Lukas Jørgensen, Simon Pytlick, Mads Hoxer og Lasse Møller.

Men det har også betydet, at han har skullet give en mere kedelig besked til de spillere, der var lige ved at komme med.

»Jeg ringer ikke til Mikkel Hansen og Niklas Landin, men jeg har ringet til nogle af de unge, så de lige var forberedte på det op til det. Og jeg har også ringet til dem, der har været tættest på at komme med. Jeg har givet dem en forklaring på, hvorfor det ikke blev dem denne gang,« forklarer Nikolaj Jacobsen om processen.

Danmark er i VM-gruppe med Belgien, Bahrain og Tunesien. Alle kampe spilles i Malmø. Finalen spilles i Stockholm 29. januar.