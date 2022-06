Lyt til artiklen

Det var i sommeren 2021, at 37-årige Ulrich Christensen for alvor fik øjnene op for en investering, der i en lang periode så ud til at være en sikker vinder.

Kryptovaluta som Dogecoin, Ether og Bitcoin var på alles læber. Et stigende antal danskere købte op og blev ofte belønnet med øjeblikkelige stigninger i værdi.

Stigninger, som sagtens kunne være 10, 20 og 30 procent på relativt kort tid.

»Jeg blev fascineret af teknologien bag og synes, det var spændende. Der skete en masse på området, og værdierne stak af,« husker Ulrich Christensen:

»Jeg forventede ikke at blive millionær eller noget, men det var en periode, hvor pengene flød ud af de traditionelle markeder og over i det her krypto-univers. Så jeg fik investeret omkring 50.000 kroner.«

Nu står Ulrich og alle andre kroptyvaluta-ejere i en markant anderledes situation.

Kryptomarkedet er inde i noget, der til tider har lignet et frit fald. En total nedsmeltning tager form.

Da Bitcoin var på sit højeste i slutningen af 2022, var værdien omkring 66.000 dollar. De seneste dage har den ligget omkring 21-22.000 dollar.

Ejer du aktier eller kryptovaluta, som er faldet i værdi de seneste måneder?

Lige nu går det så stærkt, at Bitcoin har mistet næsten en tredjedel af sin værdi på en uge.

Den samlede værdi på kryptomarkedet er faldet fra 2,9 billioner dollar i november 2021 til under en billion dollar i juni 2022.

Mekanismen er simpel: I takt med at stigende inflation og stigende renter har fået investorer i hele verden til at sælge ud af aktier i stor stil, er krypto-investorerne også begyndt at sælge ud i et omfang, som langt overgår det, der foregår på aktiemarkederne.

»Personligt har jeg været uheldig og købt på toppen. Lige nu er mine 50.000 kroner faldet til omkring 20.000 kroner. Men de penge er jo ikke tabt endnu. Det kan sagtens gå opad igen,« siger Ulrich Christensen:

»Det gør mig ikke nedtrykt. Man skal investere langsigtet. Det gælder om at have is i maven.«

Noget af det, der har fået frasalg af kryptovaluta til at accelerere – og dermed drevet værdien yderligere ned – er, at nogle af de platforme, hvor man kan handle kryptovaluta, i perioder har fastfrosset al handel.

Det har fået tilliden til krypto til at falde yderligere og afstedkommet endnu flere frasalg.

Et af de firmaer er Celsius, hvor Ulrich har 90 procent af sine krypto-værdier stående.

»Nu har Celsius meldt ud, at de fryser alle aktiver, og det er da irriterende, for man kan ikke gøre noget ved det,« siger Ulrich Christensen:

»Jeg har lært, at jeg skal være mere opmærksom på, hvor jeg sætter mine aktiver. Jeg skal selv have nøglerne til mine aktiver og ikke være steder, hvor jeg ikke har nøglerne, som det er tilfældet hos Celsius.«

Flere kryptoselskaber – eksempelvis Gemini, BlockFi og Crypto.com, har, ifølge NY Times – allerede måttet fyre ansatte, fordi de er så hårdt ramt af de nuværende værdifald.

Tirsdag meldte platformen Coinbase ud, at de står til at fyre 1.000 ansatte. I den forbindelse lød en dyster forudsigelse fra Coinbase-direktør Brian Armstrong.

»Vi er på vej ind i en recession efter 10 års økonomisk boom. En recession kan føre til en kryptovinter, som kan ende med at vare længe.«

Det er dog ikke noget, der får Ulrich til at gå i panik:

»Lige nu går det nedad. Sådan er spillet. Det samme sker på aktiemarkedet. Historikken viser, at det nok skal gå opad igen.«