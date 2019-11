Knap 11 millioner eller godt 400.000 kroner.

Selvom huspriserne på landsplan er steget, og den positive prisudvikling har spredt sig til de mindre samfund udenfor storbyerne, så er der stadig en stor kløft mellem de beløb, der skal til for at købe hus - alt efter hvor du befinder dig i Danmark.

Det viser nye tal fra boligsitet Boliga.dk*.

For eksempel skal du kunne skrabe omkring 10,9 millioner kroner sammen, hvis du gerne vil købe en villa i Charlottenlund.

Det er nemlig, hvad husene i gennemsnit er blevet handlet for i årets første otte måneder i det mondæne boligkvarter nord for København - som altså er indehaver af landets absolut højeste hammerslag.

Også i Klampenborg og på Østerbro i hovedstaden har køberne haft den helt store pengepung fremme og givet på den anden side at 10 millioner kroner for deres nye huse.

Andre steder i landet, er det helt andre beløb, der gælder. For eksempel behøver du kun at skaffe omkring 460.000 kroner, hvis du vil købe et hus i Rødby på Lolland. Der således er det sted i landet, hvor køberne i år har betalt mindst for deres nye hus.

Dermed lyder hullet mellem landets højeste og laveste gennemsnitlige kontante huspriser på et ottecifret millionbeløb.

Ifølge Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit, bliver det ikke meget mindre foreløbigt:

- Selvom der er nogle af de mellemstore og særligt pendlerbyerne, der begynder at indhente det forspring, som de dyreste byer fik i en periode, så tror jeg stadigvæk, at man vil se en meget stor forskel mellem de allerbilligste og de allerdyreste huse. Der er desværre områder, der er mere præget af fraflytning end tilflytning - og det afspejler sig i boligpriserne, siger hun til Boliga.dk.

Priserne bliver ved med at stige

På landsplan lød prognosen i starten af året, at huspriserne ville stige omkring tre procent, hvilket ifølge Lise Nytoft Bergmann, også er der omkring, vi kommer til at ligge - og den positive prisudvikling fortsætter højst sandsynligt ind i det næste år.

- Når vi kigger i krystalkuglen, så kommer vi nok også til at se en stigning på omkring tre procent også i 2020, og der, hvor vi er mest optimistiske med huspriserne, er stadig de større provinsbyer, hvor man kommer lidt udenfor storbyerne, siger hun til Boliga.dk.

I provinsbyer som Herning, Skanderborg og Holbæk er de gennemsnitlige salgspriser steget med fem procent i forhold til sidste år og husene handles nu i gennemsnit for henholdsvis omkring 2,4, 2,8 og 1,8 millioner kroner.

Men selvom huspriserne fortsat vil stige, er det ikke en opfordring til at skynde sig at købe, inden priserne stiger mere.

- Man skal altid købe bolig efter behov og gerne med en langsigtet plan på mere end fem år. Boligpriser er følsomme overfor for eksempel svingende renter og landets generelle økonomi, derfor er det aldrig en god idé at købe skødesløst på jagt efter en gevinst, siger Lise Nytoft Bergmann.

I Nakskov, Hurup Thy og Nordborg på Als ligger priserne også i den lave ende. Her kan du blive husejer for beløb på mellem 500.000 og 600.000 kroner.

Se hvad et hus koster i dit område her

*Boliga.dk har beregnet den gennemsnitlige salgpris på villaer og rækkehuse solgt i perioden fra den 1. januar til den 4. august 2019 fordelt på postnumre sammenlignet med samme periode sidste år.