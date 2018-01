Vil du gerne opnå den bedst mulige mæthed med færrest mulige kalorier, peger en diætist her på den perfekte kostplan for at nå det mål.

København. I januar går mange af os motionsamok i jagten på at smide julefedtet, men vil du have effektive resultater, bør du også kigge på kosten.

Her kan det være en god idé at spise nogle fødevarer, der giver en god mæthed, og som samtidig er kaloriefattige. Det fortæller Anne Louise Knudsen, der er klinisk diætist hos Diætpiloten.

- Man skal gå efter fødevarer med en lav energitæthed, som giver noget volumen i vores mavesæk og i tarmen, og generelt har protein- og fiberholdige fødevarer denne effekt, siger Anne Louise Knudsen.

Hun kommer derfor med sine råd til, hvad du kan spise til de forskellige måltider.

Vil du gerne have en proteinholdig og mættende morgenmad, er der ifølge Anne Louise Knudsen flere muligheder at vælge imellem.

- Til morgenmad vil en omelet med grøntsager og en skive rugbrød mætte rigtig godt. Det kunne også være den helt klassiske skyr med noget fuldkornsmysli eller havregrød med vaniljeskyr, siger hun.

Til frokost er rugbrød en dansk klassiker, og det er der som sådan ikke noget galt i at spise, selv om du skal tænke dig om, fortæller Anne Louise Knudsen.

- Hvis en granvoksen mand skal spise tre stykker rugbrød for at blive mæt, så kan der være mange kalorier i det pålæg, han putter ovenpå, siger hun.

Derfor bør man i stedet finde salatbaren og gå efter de grove grøntsager som alle kåltyperne, gulerødder og broccoli.

- En meget god tommelfingerregel er, at jo længere tid det tager at tygge, desto flere fibre er der i det, siger Anne Louise Knudsen.

Er du også glad for kød, skal du gerne holde dig til magre varianter som kylling, oksekød på under ti procent fedt og magre fisk som torsk.

Og de råd leder fint videre til aftensmaden.

- Her kan man sige, at grøntsagerne skal være hovedingrediensen, og så supplerer man op med et stykke torsk eller kylling, som giver mætheden fra proteinerne, siger Anne Louise Knudsen.

Med alle de gode råd er der selvfølgelig også undtagelser. Ifølge Thomas Meinert Larsen, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, falder særligt en type drikkevarer ind under den kategori.

- Du bør helt undgå kalorieholdige læskedrikke. Det mætter ikke særlig meget per energiindhold, fordi det bliver optaget hurtigt og dermed ikke giver den mæthedsgivende effekt til hjernen, siger han.

Det samme gælder kartofler, som også hurtigt mister deres mæthedsevne.

Til gengæld er det vigtigt at drikke meget vand, hvis du er på en fiberholdig kost. Drik derfor gerne mellem halvanden og to liter væske dagligt.

Fakta: De gode og mættende mellemmåltider

Om du spiser tre store måltider eller flere små måltider i løbet af dagen, er ligegyldigt. Her er tre gode og mættende mellemmåltider, som du kan ty til.

- Et stykke knækbrød med ost eller magert pålæg. Her får du både fibrene fra knækbrødet og proteinerne fra ost eller pålæg.

- Et lille bæger yoghurt, da det også indeholder mange proteiner.

- Grøntsagsstænger med en skyrdip. Det kunne eksempelvis være gulerødder, som er meget fiberholdige. Agurkestænger er også en mulighed.

Kilde: Anne Louise Knudsen.

/ritzau fokus/