Mens de fleste politikere nu er i gang med at pille deres valgplakater ned, er situationen noget anderledes for 21-årige Helena Artmann Andresen.

For hendes valgplakater har tydeligvis ikke helt udtjent deres formål endnu.

I øjeblikket bliver hun nemlig kontaktet af særligt unge på sociale medier, der gerne vil tage hendes valgplakater ned og hænge dem op på teenageværelserne.

»Det startede med, at en dreng på 14 år skrev til mig, om han måtte få en valgplakat med mig. Og så kørte jeg ud til ham på hans skole og skrev på den og lagde den op på min Instragram-story,« fortæller hun.

»Og siden er min indbakke bare gået fuldstændig amok. Jeg har totalt mistet overblikket over, hvor mange henvendelser, jeg har fået,« slår hun fast.

Helena Artmann Andresen er Liberal Alliances nyvalgte folketingsmedlem i Sydjyllands storkreds og har samtidig fået titlen som det yngste folketingsmedlem.

Men på trods af det, er opmærksomheden stadig uvant for hende.

»Det er super mærkeligt at få de her henvendelser. Specielt, fordi jeg ikke er vant til at være i centrum på den her måde. Det er lidt underligt, fordi det er jo bare mig.«

»Men jeg tænker, det er meget sjovt. På det ene værelse, jeg har fået tilsendt billede fra, der hænger jeg sammen med Pernille Vermund,« fortæller hun.

Det nyvalgte folketingsmedlem understreger samtidig, at hun er fuldkommen tømt for kræfter efter en valgkamp, hvor den 21-årige kvinde må siges at have været på overarbejde.

Helena har nemlig passet sit fuldtidsarbejde i Kolding-butikken Partyland. mens hun har ført valgkamp.

Men arbejdet var det værd, for det har sikret hende én ud af de 179 pladser i Folketinget.

Helena fik 1.143 personlige stemmer.