Viktor Fischer er tilbage.

På et mennesketomt Telia Parken og med et 0-1-nederlag mod Horsens blev comebacket næppe, som han selv havde ønsket det. Men den 25-årige FC København-stjerne fik endelig lov at påvirke det, som han magtesløst har siddet og kigget på i seks kampe.

»Jeg har været super frustreret over at sidde og se hjemme på fjernsynet - de her udekampe vi har spillet mod Esbjerg og Silkeborg og AaB i pokalen. Det er røvsygt at sidde og kigge på. Det er i øvrigt også røvsygt at sidde og kigge på, at vi vinder i Celtic, og ikke kunne være med til det,« siger Viktor Fischer.

FC København har i dette forår serveret en bipolar version af sig selv. Den flotte europæiske og den triste danske. Forklaringerne har været forskellige, men en af dem har været skader til profiler.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Viktor Fischer er utvivlsomt en af dem, og nu skal han forsøge at hjælpe sig selv og holdkammeraterne ind i en ny stime, gerne startende med ottendedelsfinalen i Europa League mod Istanbul Basaksehir torsdag aften.

»Det er en frustrerende periode. Og jeg er træt af alle de point, vi har mistet undervejs, men vi kan ikke bruge det til noget. Vi må finde frem til, hvordan vi rejser os igen, stabiliserer det og bliver bedre herfra,« siger Viktor Fischer og fortsætter.

»For vi har ikke råd til som klub – og som dna’et er i klubben – at vi smider det hele væk, og vi ikke bare er 12 point væk, men 20 eller 25 point efter, fordi vi smider håndklædet i ringen. Det ligger ikke til den måde, vi gerne vil være som klub.«

Han har siddet ude i forårets første seks kampe, men Viktor Fischer vil altså være i spil igen, når den første af to kampe mod Tyrkiets tophold sætter kursen for, om københavnerne skal en tur i kvartfinalen i Europa League.

For Fischer er det endnu et skridt på vejen tilbage og et skridt på vej mod et 10 år langt stræk uden skader, som han selv siger.

»Jeg har ikke tænkt mig at acceptere, at jeg er en skadet spiller. Jeg har tænkt mig, at mit eftermæle skal være, at jeg var en god og stor fodboldspiller, ikke at jeg var skadet hele tiden,« siger Fischer.

Da I trak Basaksehir, sad du så også med følelsen af, at det her er året, hvor I kan komme i kvartfinalen?

»Ja, selvfølgelig. Det er den følelse, vi har, og den følelse vi skal have. Havde vi trukket Manchester United, havde vi måske haft en fornemmelse af, at vi skulle ud og have to rigtig fede oplevelser. Derefter ville vi så begynde at tune os selv ind på, hvordan vi egentlig kunne slå dem,« siger Fischer og fortsætter:

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Her står vi med en følelse af, at vi møder et hold, der er bedre end os, men vi møder ikke et hold, som vi ikke kan slå ud over to kampe. Det tror vi 100 procent på. Vi tror også på, at det her er året, hvor vi kan komme til at spille kvartfinale.«

Har du et forhold til navne som Demba Ba, Gael Clichy, Martin Skrtel og Robinho?

»Ja, det er super sjovt. Mange af dem har jeg siddet og kigget på, da jeg var ung og drømte om at blive professionel fodboldspiller i de klubber, som de spillede i. Det er fedt, og det bliver spændende at se, hvor god form de stadig er i.«

»Jeg håber, at de har mistet en lille smule af deres kvalitet, for ellers virker de rigtig, rigtig stærke. Men det er sådan nogle spillere, som i glimt altid kan vise den klasse, som de har. Det må vi sørge for at få dæmmet op for. Men det er det, der gør de her kampe sjove. Det er de navne, som man skal ud og møde,« slutter Viktor Fischer.