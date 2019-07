Brøndby IF var klart bedst og vandt med 3-0, da klubben havde besøg af Silkeborg IF i sæsonpremieren.

Brøndby IF sikrede sig en flot start på den nye sæson i 3F Superligaen, da klubben søndag aften slog oprykkerne fra Silkeborg IF med 3-0 i premieren på Brøndby Stadion.

Den nye Brøndby-cheftræner Niels Frederiksens tropper var overlegne kampen igennem mod Silkeborg, der i Kent Nielsen også har fået ny cheftræner.

De blå-gule skabte sågar chancer til flere mål, end det blev til.

Silkeborg lignede omvendt et hold, der skal bruge en kamp eller to mere på at akklimatisere sig til den nye tilværelse i den bedste række.

Brøndby bestemte fra kampens start, hvad der skulle ske, og Silkeborg havde mere end svært ved at slippe ud af det blå-gule jerngreb.

Det var et spørgsmål om tid, før Brøndby fik hul på bylden, og det skete efter et kvarter.

Finske Paulus Arajuuri udnyttede, at Silkeborg-keeper Oscar Hedvall tabte en bold, han forsøgte at gribe efter et hjørnespark. Forsvarsspilleren satte foden på bolden, da den ramte jorden og sendte på den måde Brøndby på 1-0.

Brøndby skabte et par kæmpe chancer før pausen, og efter 36 minutter gik én mere i kassen. Dominik Kaiser fik bolden i feltet og hamrede den op i nettaget med stor kraft.

I anden halvleg skruede Brøndby lidt ned for tempoet og skabte ikke helt lige så mange muligheder som før pausen.

Det betød dog ikke alverden for kampens udfald.

Gæsterne fra Søhøjlandet var i menneskehænder, og særligt på midtbanen var Brøndby klart bedst. Det betød, at Silkeborg stort set ikke skabte noget frem ad banen.

Tværtimod lukkede Brøndby kampen efter 74 minutter, da Paulus Arajuuri med en dyb bold spillede Kamil Wilczek fri, og polakken scorede sikkert til kampens resultat på 3-0.

