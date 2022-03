Han var en del af landsholdet i mange år. Og der er ikke nogen tvivl om, at Lars Høgh har sat et kæmpe aftryk.

Den fynske legende, der gik bort i december efter at have kæmpet en heroisk kamp mod kræft, var den, Kasper Schmeichel talte mest med, når han var afsted med landsholdet.

Derfor er det også svært for den danske målmand at være på den første tur uden Lars Høgh. En legende, der i mange år var en del af holdet og har givet uhyre meget af sig selv.

»Det er noget, jeg skal vænne mig til at leve uden, og det er ikke nemt,« siger den danske målmandsstjerne til TV 2 Sport.

Kasper Schmeichel storroser dog også Kim Christensen, der er kommet til som målmandstræner i den danske lejr. Her skal han være til og med VM i Qatar, der bliver afviklet i december.

Schmeichel fortæller, hvordan Kim Christensen har været en god og stor støtte i den svære situation, og at han har gjort »et fantastisk stykke arbejde«.

I landsholdslejren er der aldrig blevet lagt skjul på, hvor meget Lars Høgh, der blev tilknyttet som målmandstræner på landsholdet i 2007, har betydet.

Og da Kasper Hjulmand for små to uger siden udtog landshold til den nuværende samling, sendte han også en hilsen til sin gode ven.

»Vi tager ånden med. Det, som Lars stod for, vil altid være en del af den samlede ånd, der er i det her landshold,« sagde Kasper Hjulmand om den populære fynbo, der er blevet hyldet adskillige gange.

Han blev i starten af december optaget i Fodboldens Hall of Fame, i midten af november blev han hyldet efter en landskamp, og da den triste nyhed om hans død kom, væltede det ind med reaktioner og hyldester på de sociale medier.

Her blev fodboldlegenden blandt andet hyldet af flere Superliga-klubber som et vidnesbyrd for Høghs store betydning i det danske fodboldland.

Det var tilbage i 2018, Lars Høgh blev ramt af kræft i bugspytkirtlen. Han gennemgik operation og behandling og kæmpede bravt. Han nåede at vende tilbage til sit job i både Brøndby og på landsholdet, og han nåede også at opleve landsholdets forrygende præstationer ved sommerens EM.