Et vildt landsholdsår er nået til vejs ende med nederlaget på 0-2 til Skotland mandag aften.

18 kampe blev det til i et år med en massiv EM-succes og en semifinaleplads samt en næsten perfekt VM-kvalifikation, som godt nok sluttede med en nedtur, men hvor facit blev en slutrundebillet og ni sejre ud af 10-gruppekampe.

Nu kommer der en lang pause, og i den tid vil spillerne være væk fra hinanden, mens landstræner Kasper Hjulmand får alt muligt andet end taktiske dispositioner at tænke over.

»Altså, jeg glæder mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i de næste fire måneder,« indleder Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Vi har været så meget sammen, så nu skal jeg lige finde ud af hvordan og hvorledes. Det er klart, at vi er i gang med at planlægge 2022. Vi skal have lavet en rigtig, rigtig god lejr i marts, en sindssygt vigtig lejr, hvor vi også planlægger to kampe.«

»Så har vi fire kampe i juni og to kampe i september, og det er klart, at i juni med fire kampe på relativt kort tid, der skal vi også have taget nogle vigtige, vigtige skridt med vores målsætninger om vores spil,« lyder det fra landstræneren, som i vintermånederne vil bruge en del tid i telefonen og flymaskiner.

»Min stab og jeg skal gøre, hvad vi kan for at skabe den bedste mulige relation til klubberne, som vores spillere er i, så vi sammen kan arbejde godt sammen om spillernes udvikling,« forklarer han og fortsætter:

»Specielt når vi kommer op imod udtagelsen til VM, er der formentlig rigtig mange overvejelser for os og mig. Hvordan spillerne er, om der er skader. Vi skal ikke slæbe skader med ind i lejren, hvor vi har ikke noget tid til at gøre dem klar.«

»Det samarbejde er helt vildt vigtigt, og det bliver endnu mere næste år, så det er noget af det, jeg vil arbejde på og bruge tid på. Og så glæder jeg mig helt vildt til at angribe næste år. Vi vil lige lukke det her år, og så går vi på jagt igen næste år,« forsikrer Kasper Hjulmand.

Landstræneren afsluttede pressemødet efter kampen mod Skotland med at fortælle, at DBU nu vil sende en delegation af sted til Qatar i forberedelserne til VM-slutrunden.