Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er mere end 100 dage siden, at det danske landshold klaskede sammen ved VM i Qatar – og for mange står det stadig uklart, hvordan det kunne gå så galt.

I denne uge er landsholdet sammen igen for første gang siden det fatale nederlag til Australien – men spillerne har stadig svært ved at sætte ord på, hvad præcist der gik galt i Qatar.

Midtbanestjernen Pierre-Emile Højbjerg fortæller, at han først flere uger Danmarks VM-exit havde overskud til at bearbejde skuffelsen.

»Der, hvor jeg begynder at kunne tænke lidt klart, var først lidt efter jul. Jeg fik snakket med nogle holdkammerater og trænerne.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Og det er klart, at nogle af de ting, der foregik i Qatar som hold, ikke var genkendeligt i forhold til det, vi selv er. Det i sig selv er vigtigt at forstå – det er ikke det, vi er eller har gjort.«

»Først er man skideirriteret – og bagefter kan man godt se, at der var nogle ting fra os selv, som ikke helt var ordentlige. Og så begynder man langsomt at kunne forstå tingene.«

Hvad 'tingene' er, vil Højbjerg helst ikke uddybe.

»For mig var der ikke én årsag. Der var mange små ting, som skabte ubalance og uro – og gjorde, at fokus var de forkerte steder. Jeg ved godt, at det ikke er et særligt detaljeret svar – men det er jo ikke mig, der skal drage konklusionen.«

»Det er heldigvis Peter Møller eller Kasper Hjulmand, der kan komme med den helt store konklusion.«

Både Kasper Hjulmand og Peter Møller har over for B.T. tidligere udtalt sig om deres VM-konklusioner.