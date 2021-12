Simon Kjær nåede blot ét enkelt minut på banen for sin klub AC Milan i onsdagens kamp mod Genoa.

Her kom han til skade i en tackling, hvor han efterfølgende vred sig i smerter. Bekymrede holdkammerater flokkede omkring ham, mens han blev båret fra banen.

Siden har flere frygtet, at der er tale om en alvorlig skade for den danske landsholdsanfører, der tog fodboldverden med storm i sommer.

I værste fald er der tale om en korsbåndskade, men det skal undersøgelser afgøre torsdag. Sent på formiddagen går undersøgelserne i gang, oplyser en talsmand for AC Milan til B.T. Herfra vil dommen blive meldt officielt ud.

Simon Kjær måtte bæres fra banen på en båre, da AC Milan onsdag aften besejrede Genoa med 3-0. Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Kjær måtte bæres fra banen på en båre, da AC Milan onsdag aften besejrede Genoa med 3-0. Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Milans træner Stefano Poli frygtede det værste og håbede på det bedste efter kampen, som trods Kjærs exit endte med en 3-0-sejr til Milan.

»Desværre får vi altid dårlige nyheder. I dag var det Kjærs skade. Han har fået en forstrækning i knæet, og vi ved endnu ikke, om det involverer ledbånd eller lignende.«

»Lad os håbe, at det ikke er noget alvorligt på grund af den betydning, han har for os både på og uden for banen,« lød det fra Milan-træneren over for Sky Sport Italia.

Det er blot få dage siden, at Kjær blev hyldet ved Ballon d'or-uddelingen som den 18. bedste fodboldspiller i verden og for sin ageren i forbindelse med Christian Eriksens kollaps i sommer.