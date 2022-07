Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Peter Hyballa er stadig ikke kommet sig over den behandling, han fik i danske medier som træner i Esbjerg.

Det hele begyndte, da B.T. 8. juli kunne afsløre, at spillerne i klubben ønskede tyskeren fyret, fordi han var for hårdhændet og gik langt over stregen over for personalet.

Siden kom en masse historier om hans fejlslagne ledelse frem, og få kampe inde i sæsonen sagde han sit job op, men hans tid i Danmark er stadig noget, der irriterer ham.

Især langer han ud efter de danske medier. Det gør han i et interview med Voetbal International.

»I Danmark blev jeg terroriseret af medierne,« siger han og fortsætter:

»Jeg sagde selv op, fordi jeg ikke kunne holde til det mere. Der blev fortalt løgne, og jeg mistede troen på journalistikken. Jeg skulle angiveligt have været fysisk over for spillerne – jeg skulle have nevet dem i brystet.«

»Det er komplet nonsens, men det endte med, at jeg modtog 150 trusler. Jeg fik en depression og brændte helt ud. Det lyder dramatisk, men jeg er måske udbrændt i flere år.«

Peter Hyballa har siden jobbet i det vestjyske været træner i Türkgücü München og AS Trencin.

Også i de klubber var han i meget kort tid, og han er netop blevet fyret i den slovakiske klub.