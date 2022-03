Senest på tirsdag – måske endda allerede mandag – vil Christian Eriksen igen træde sine fodboldben i Parken, hvor han for ni måneder siden fik hjertestop midt under kampen mod Finland.

For første gang skal han være lige det sted, hvor han faldt om for øjnene af millioner af mennesker på stadion og tv, og Eriksen er klar spillemæssigt, men også mentalt til den udfordring.

»Jeg ved ikke, om jeg måske lige skal derind dagen før og lige se Parken en gang. Det må vi se. Måske,« siger Christian Eriksen, der på ingen måde føler sig intimideret over, hvad der venter ham.

Tværtimod har han overskud til at joke med det.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Jeg undgår selvfølgelig lige præcis det område, så folk ikke bliver nervøse, så jeg løber kun uden om. Nej, det bliver specielt. I det hele taget bare Parken. Ikke så meget stedet, men bare det at komme ind i Parken og være der, det bliver specielt. Men igen, jeg er fortrøstningsfuld og positivt indstillet på, hvordan det bliver. Jeg glæder mig,« siger han og sætter flere ord på, hvad der venter tirsdag til kampen mod Serbien.

»Jamen, det bliver fedt. Det er en drøm igen. Den har været skubbet lidt ud på sidelinjen i et stykke tid, hvor jeg har fulgt meget med i kampene, og jeg har set, hvordan det er gået, og jeg har også skrevet til holdet en del gange, så jeg har været spændt på at blive en del af det igen. Lige siden, jeg har fået grønt lys, har drømmen været at komme tilbage på landsholdet,« lyder det fra stjernespilleren, der efter kun to og en halv kamp i Premier League føler sig på 100 procent.

Han erkender dog, at han i begyndelsen i Brentford var lidt nervøs for sin kunnen med bolden.

»Ja, det var jeg faktisk. I de første par træninger var jeg også lidt rusten, men heldigvis kom fornemmelsen hurtigt tilbage. I den første kamp havde jeg så meget adrenalin, at hjertet sad oppe i halsen,« lyder det fra Eriksen, der lørdag ifølge landstræner Kasper Hjulmand vil starte ude, men er på holdkortet fra første fløjt til kampen mod Serbien i Parken.

»Det gør ikke noget, at der er en kamp inden og så Parken bagefter, så folk har set på tv, at det hele går fint og kan være rolige.«