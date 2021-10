Det er en historisk kamp for Aalborg Freja, når de torsdag tager imod Brøndby IF på Aalborg Stadion i ottendedelsfinalen i pokalturneringen.

Og en historisk kamp fortjener historisk opbakning. Derfor er ungdomsspillere i Freja i fuld gang med at forberede tifo til kampen.

»Det er jo kæmpe. Jeg kan mærke, at alle i klubben er helt på halen over det her,« fortæller Axel Moen, der spiller U19-bold i Freja og er med til at forberede tifo til den store kamp.

Han og nogle af de andre spillere fra U19-holdet har siden efterårsferien haft gang i de blå og hvide farver til skilte og bannere. Noget, som de laver ud af pap og plastik.

Sådan så Brøndbyfansenes tifo ud, da de 23. februar 2020 også gæstede Aalborg Stadion, dog i en kamp mod AaB. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Sådan så Brøndbyfansenes tifo ud, da de 23. februar 2020 også gæstede Aalborg Stadion, dog i en kamp mod AaB. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Det var de materialer, vi fik stillet til rådighed. Vi har været lidt presset, men vi er blevet færdige med de ting, vi havde planlagt,« siger han.

Og Brøndbyfansene kan godt forberede sig på modspil fra Aalborg Freja-supporterne.

»På et af skiltene har vi skrevet 'Skagen 2.0?',« fortæller Axel Moen, der på trods af, han kun er 17 år gammel, godt kender til den famøse pokalkamp i 1987, hvor det daværende jyllandsseriehold Skagen IK slog netop Brøndby ud af pokalturneringen.

Til daglig går Axel Moen på Hasseris Gymnasium, og mens han godt kan få både pokalkamp og skole til at passe sammen, så kniber det for nogle af de andre.

»Der er nogle stykker, der på kampdagen tager lidt ekstra fri for at hjælpe med at gøre klar til kampen,« siger han.

U19-spillerne har fået lov at låne et lokale i en lokal ungdomsklub til arbejdet med skiltene. Vis mere U19-spillerne har fået lov at låne et lokale i en lokal ungdomsklub til arbejdet med skiltene.

I den modsatte ende af stadion kommer Brøndbys supportere til at stå. En fanskare, der er notorisk kendt for sine tifoer, blågule bannere og højlydt fællessang.

Kan i hamle op med Brøndbyfansene på lægterne?

»Det er et godt spørgsmål. Nu ved jeg ikke, hvor mange de kommer. Men jeg håber da, vi kommer til at fylde mest på stadion,« siger Axel Moen.

Selvom Brøndby er storfavoritter til pokalopgøret, så er det en kamp, der også i Brøndbyregi er blevet sat fokus på. Brøndbypodcasten 'Brøndbylyd' dedikerede tirsdag en hel udsendelse til det aalborgensiske seriehold, hvor Axel Moen også fik mulighed for at fortælle om forberedelserne til opgøret.

»Det er jo fedt, at de også kan se det fede i sådan en kamp, og at der er noget charme i pokalturneringen stadig,« siger han.

Kampen mellem David og Goliat, eller rettere Aalborg Freja og Brøndby, sparkes i gang torsdag klokken 18 på Aalborg Stadion, hvor 'frejanerne' i den særlige anledning har fået lov at spille.

»Jeg elsker en god underdog-historie. Så hvis vi nu spiller en rigtig god kamp, og Brøndby undervurderer os, så tror jeg på det,« lyder det håbefuldt fra Axel Moen, der spår at kampen ender 2-2 i ordinær tid, og at Aalborg Freja hiver sejren hjem efter straffespark.