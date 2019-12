Fra en position på sidstepladsen snuppede Atalanta en billet til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Atalanta tabte sine første tre gruppekampe i Champions League.

Men den lille italienske klub fra Bergamo, som er med i turneringen for første gang, sluttede godt af og snuppede en plads i ottendedelsfinalerne.

Onsdag vandt Atalanta 3-0 ude over Shakhtar Donetsk, og det var nok til at tage andenpladsen i gruppen efter Manchester City.

Atalanta-træner Gian Piero Gasperini er lykkelig over bedriften, men han kunne først nyde det hele ved 3-0-målet, der blev sat ind i overtiden af Robin Gosens.

- Jeg kunne ikke tro det før vores tredje mål. Vi har præsteret et fantastisk resultat, og vi er tilfredse - også for italiensk fodbold generelt.

- Denne sejr er for Bergamo. Den er fra spillerne til ledelsen og til fansene. Det er en sejr for hele byen, siger Gasperini ifølge Reuters.

Timothy Castagne og Mario Pasalic scorede de to første mål for Atalanta, som i det sidste kvarter havde fordel af at spille med en mand i overtal på grund af et rødt kort til ukrainerne.

Atalanta-anfører Alejandro Gomez er lykkelig over at kunne skrive et flot kapitel ind i Serie A-klubbens historiebog.

- Det er bare utroligt. Der er ingen ord for denne unikke sensation, som jeg føler, det er lige nu.

- Det vil altid være en del af fodboldhistorien og denne klubs historie. Jeg tror også, at alle, der var på stadion, vil huske dette meget længe, siger Gomez.

Han sætter nogle flere ord på, hvad det betyder at være spiller i Atalanta, som onsdag aften var uden en skadet Simon Kjær.

- Alle os spillere fra Atalanta kommer fra ydmyge steder. Ingen kan kaldes for verdensstjerner eller superstjerner.

- Vi præsterede dette resultat gennem hårdt arbejde og offervilje, mener Atalanta-anføreren.

/ritzau/