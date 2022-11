Lyt til artiklen

Sarah Grünewald er fuld af roser for årets dansepar i 'Vild med dans'.

Men alligevel kan hun mange fredage godt sidde og grue for, hvordan danseparrene dog skal klare sig igennem aftenens show.

»Jeg synes virkelig, at vores par har leveret over forventning, de gør det så godt. Men jeg må være helt ærlig og sige, at vi ind imellem har nogen lidt flade generalprøver,« fortæller 'Vild med dans'-værten til B.T.

For samme fredag, som parrene går på dansegulvet på skærmen, kan dansene nemlig få timer forinden se noget mere sløje ud.

»Der går vi hele programmet igennem, hvor der er enormt meget nervøsitet, hvor man tænker: 'Uha, klarer de den i aften?',« indrømmer Sarah Grünewald.

De fire dansepar til 'Vild med dans'-semifinale, fredag den 4. november 2022.

Selv skylder hun skylden for de sløje generalprøver på parrenes nervøsitet inden showtime – og for at spare på energien.

»Men de leverer bare så vildt hver gang fra klokken otte!«

Men roserne til årets dansepar stopper ikke ved dansekundskaberne.

For også årets engagement, er Sarah Grünewald imponeret over og glad for.

»De har været så glade, de har været så gode ved hinanden, alle har nydt at være her. Det har jeg kunne mærke,« fortæller 'Vild med dans'-værten.

For det er ikke en selvfølge efter ti år i front for showet.

»Der er nogle, der nogle gange i 'Vild med dans' bare tager på arbejde, og det at være med er bare et job – hvor at her, der kan man virkelig mærke den danseglæde, de har fået, og det er bare fedt!«