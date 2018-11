Det viser sig, at Simone er kommet hjem fra Afrika tidligere, end det var meningen.

Tidligere på året kom det frem, at Simone Hvenegaard, kendt fra ‘Paradise Hotel’ og Philip Mays kæreste, skulle rejse til Afrika i tre måneder i forbindelse med sin uddannelse som socialpædagog.

Det forelskede ‘Paradise’-par har derfor haft en hård sommer, da Philip først var i Lloret de Mar for at optage ‘Partychef på afveje’ i juli, hvorefter Simone tog afsted i slutningen af august. Heldigvis kunne parret se frem til en genforening i november, da Philip i fødselsdagsgave fik en rejse på to uger til at besøge Simone.

Sådan bliver det dog ikke, for nu er Simone kommet hjem til Danmark tre uger før tid:

»Planen med Afrika var, at jeg skulle komme hjem den 26. november. Af private årsager måtte min veninde og jeg vende snuden mod Danmark igen. Dette er ikke noget, jeg vil udtale mig yderligere om, da der er nogle ting, som skal holdes privat. Philip skulle have været og besøge mig fra den 12.-26. november. Desværre kan man ikke forudse alt. Dog er det super rart at se Philip igen, og vi er så glade for at være omkring hinanden igen,« forklarer Simone på sin blog og uddyber overfor Realityportalen.dk.

»Philip har det fint med, at han ikke kom afsted, da han selv har en masse at herhjemme, så det gjorde ikke noget. Det er virkelig et glædeligt gensyn at se ham igen. Det har været rigtig øv at undvære ham, og jeg gik og savnede ham rigtig meget og tænkte meget på ham. Det er utrolig dejligt at være sammen med Philip igen, bare i det hele taget dejligt at være så tæt på og ikke være så langt fra ham, som jeg var. Bare tanken om vi er i nærheden af hinanden er dejligt. Også i forhold til min familie. Jeg er et rigtig familie-menneske, og derfor var det fuldstændig urealistisk at være på et børnehjem, hvor mange var forældreløse og stadig positive og livsglade.«

Tilbage til hverdagen

Simone ønsker heller ikke at komme ind på overfor Realityportalen.dk, hvad årsagen er til, at hun er kommet tidligere hjem fra Afrika, og hvordan hun har det med det. Heldigvis har den tidligere hjemkomst ikke betydning for hendes studieforløb:

»Intet er anderledes i forhold til mit forløb. Min danske praktik, jeg var hos til at starte med, tog mig tilbage, så jeg er fortsat der. Nu har jeg nogle uger tilbage af min praktik, og så står den på eksamen. Så alt er helt fint, hvad skolen angår, så den tidlige hjemkost har ikke haft nogen indflydelse på min uddannelse,« forklarer Simone.

»Jeg har haft det godt i Afrika, og jeg har helt klart lært meget om mig selv. Men det er også dejligt at være hjemme igen ved de faste trygge rammer,« tilføjer hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.