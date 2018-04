Officielt siger de kendte ja til at være med i ’Toppen af Poppen’ for at få en musikalsk oplevelse i selskab med gode kollegaer. En del af sandheden er, at det kommercielt set også har stor betydning at medvirke i et populært tv-program med 500.000-900.000 seere.

Mattias Kolstrup

Forsanger i Dúné, medvirkede i ’Toppen af Popppen’ i 2015.

Efter en flyvende start på karrieren med priser og internationale koncertturneer trængte rockbandet Dúné i 2015 til et skub i den rigtige retning. Med deltagelse i ’Toppen af Poppen’ fik Dúné pludselig et større og bredere publikum i Danmark.

»Pludselig spiller vi for et publikum, der strækker sig fra børn på 10 til mennesker på 90. Vi spillede en koncert i Slagelse, hvor der sad en ældre dame i en kørestol, som gik helt amok til ’80 Years’. Det var fedt,« har bandets bassist Piotrek Wasilewski udtalt til Gaffa.

Sys Bjerre

Medvirkede i ’Toppen af Poppen’ i 2011

Efter gennembrudet med kæmpehittet ’Malene’, følte Sys Bjerre sig i 2011 sat i bås som hende den sure pige, der sang om at brænde sin ekskærestes lejlighed ned. Med ’Toppen af Poppen’ fik hun et ældre publikum.

»Det var pissegodt for mig. Det gav mig et mere voksent publikum, et publikum jeg stadig har i dag. De kunne pludselig se, at jeg var mere end hende, der brændte en lejlighed af,« udtalte Sys Bjerre i marts til BT.

Mads Langer

Medvirkede i ’Toppen af Poppen’ i 2012

Mads Langer sad fast i rollen som ’ung og lovende’, da han i 2012 satte sig ved klaveret og fremførte det måske største øjeblik i ’Toppen af Poppens’ historie, da han sang Sanne Salomonsens nummer ’Overgiver mig langsomt’, som han tidligere havde skrevet til hende. Siden da har Mads Langer bogstavelig talt tilhørt toppen af poppen i Danmark.

»Jeg så programmet sammen med resten af holdet, og da min udgave efterfølgende gik nummer et på iTunes og min plade fulgte med. Der kunne jeg godt se, at jeg havde gjort noget rigtigt,« fortalte Mads Langer i 2013 til metroxpress.

Stine Bramsen

Medvirkede i ’Toppen af Poppen’ i 2015

Én enkel optræden i ’Toppen af Poppen’ var nok til at sparke liv i den tidligere Alpahabeat-sangerindes solokarriere. Hendes bookingselskab havde sat en akustisk turné til salg i forbindelse med programmet, og billetterne blev revet væk efter, hun havde sunget i programmet.

»Vi havde med vilje bygget koncertrækken og vores fremstød op omkring Stines medvirken i ’Toppen af Poppen’ og lige efter det første program i rækken, blev der udsolgt. ’Toppen af Poppen’ er simpelthen blevet det bedste udstillingsvindue, du kan få, hvis du i dagens Danmark vil have din musik eksponeret,« fortalte hendes booker i 2015 til BT.