Boligejere har for første gang mulighed for at vælge et 10-årigt obligationslån med en rente på nul procent.

Tirsdag har Jyske Realkredit besluttet at åbne for et 10-årigt fastforrentet realkreditlån til nul procent. Det skriver Berlingske.

Det er ifølge boligøkonom i Jyske Bank Mikkel Høegh første gang i historien.

- Det er først og fremmest det generelle rentefald igennem noget tid, der giver mulighed for dette. 10-årige lån er selvfølgelig for feinschmeckere, siger Mikkel Høegh til Berlingske.

Han uddyber, at det ofte bliver anvendt af boligejere med friværdi til at finansiere en ny bil eller forbedringer i huset.

- Det er helt vildt, at vi nu har åbnet lån med nul procent i rente. Jeg ser det her som et lån, man holder til udløb. Man kan ikke forestille sig, at det kan blive billigere, siger Mikkel Høegh til Berlingske.

Ifølge Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det nye lån ikke overraskende. Det er en del af udviklingen i en "ekstrem tid", lyder det.

- Det er meget forventeligt. Hvis det var sket for tre år siden, havde jeg været bekymret. Men i dag har vi passeret det punkt, hvor vi kan frygte en ny boligboble i Danmark.

- Den lave rente medfører ikke, at der kommer en boligboble, understreger Curt Liliegreen.

Den kan omvendt have en positiv effekt.

- Den lave rente kan være med til at holde et sikkerhedsnet under lejlighedsmarkedet i København, lyder Curt Liliegreens vurdering.

Det er lidt over en uge siden, at fire store realkreditselskaber åbnede for et 30-årigt 1,5 procent lån med 10 års afdragsfrihed. Også det skrev sig ind i historiebøgerne.

Men indtil videre er det kun Jyske Realkredit, som har suppleret sit udvalg med et 10-årigt lån til nul procent.

Økonomer i henholdsvis Nordea Kredit og Realkredit Danmark oplyser til Berlingske, at de overvåger markedet løbende.

