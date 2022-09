Lyt til artiklen

Press Association-fotografen Jane Barlow havde fornøjelsen af at forevige det øjeblik, hvor dronning Elizabeth tirsdag mødte den nye britiske premierminister, Liz Truss for officielt at bede hende om at danne en regering.

Billeder, der skulle vise sig at blive de sidste officielle billeder af monarken, der fredag gik bort 96 år gammel.

Til Sky News fortæller Jane Barlow, der tog nogle portrætter af dronningen, før Liz Truss ankom, at hun oplevede en dronning Elizabeth der var »svag, men i godt humør«.

I ægte britisk stil gik snakken på det torden- og regnvejr, der var den pågældende dag – men det lod dronningens humør sig altså ikke påvirke af.

Dronning Elizabeth og Liz Truss. Foto: POOL Vis mere Dronning Elizabeth og Liz Truss. Foto: POOL

»Jeg fik mange smil fra hende,« fortæller Jane Barlow.

Jane Barlow bemærkede da godt, at dronningen så mere »skrøbelig ud«, men havde formentligt ikke regnet med, at hun skulle ende med at tage de allersidste offentlige billeder af den britiske dronning.

»Jeg var der for at fotografere hende i mødet med den nye premierminister, men for mig var det bedste billede af dronningen alene. Og det er åbenbart blevet mere betydningsfuldt nu.«