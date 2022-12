Når det politiske år 2022 skal fordøjes, kan man ikke komme uden om, at det er nye tider i dansk politik.

Det gælder ikke blot med etableringen af SVM-regeringen, men også i forhold til oppositionen, som nu findes både til venstre og til højre for regeringen. Og det tyder allerede på at kunne blive endog meget interessant.

Den nye regering er etableret med midten som en slags hellig forhandlingsplads, men det mystiske vil snart fordufte, og tilbage vil stå en regering, der nok er handlekraftig, men som også meget vel kan blive tildelt et brand som den rationelle regering. For nogle klinger det udtryk af saglighed, for andre klinger det mere af systemramthed.

For den nye regering er det i sig selv en udfordring at skulle være under beskydning fra både højre og venstre i alle spørgsmål. I perioder vil det pine et regeringsparti mere end et andet, men for dem alle vil det blive en udfordring.

Den første indikation af den nye virkelighed i oppositionen er, at det er Liberal Alliance og SF, der samler dét op, som regeringen lige nu står til at tabe Søs Marie Serup

Den seneste Megafon-måling viser da også allerede, at regeringen i meningsmålingens øjebliksbillede har mistet sit flertal. Det er alt andet end overraskende. Ideen om forelskelse slår oftest selve forelskelsen.

Og rundt om den rationelle regering vil der stå ideologisk rene og skarpe partier. De skal godt nok også finde sammen i en ny virkelighed. Eller også skal de gøre, som grundloven egentligt tænkte det: dele sig efter anskuelse fra sag til sag.

Men i oppositionen vil nogle klare sig bedre end andre. Og den første indikation af den nye virkelighed i oppositionen er, at det er Liberal Alliance og SF, der samler det op, som regeringen lige nu står til at tabe.

Det, der kendetegner de to partier, er, at de er både ideologisk klare og samtidig konstruktive. Begge partier søger indflydelse – intensivt – men med et klart ideologisk afsæt. Det er måske første alvorlige advarsel til den nye regering om, hvad de skal passe på ikke at miste.

Man kan også se det som en virkelig god nyhed for regeringen. Hvis netop de to partier vokser, kan det skabe grundlag for at hive i regeringen fra hver sin side på en særdeles konstruktiv måde. Begge partier er i forvejen forligspartier på de fleste væsentlige områder.

Men også her kan man finde grundlag for bekymringer for regeringen, for hvor Venstre vil se en fordel i, at Liberal Alliance trækker i en borgerlig og liberal retning, kan Socialdemokratiet se en fordel i, at SF trækker i socialistisk retning.

I værste fald kan det føre til skyggeforhandlinger, som kører ved siden af de officielle. Meget vil afhænge af regeringens indbyrdes tillid og loyalitet – men også af oppositionens evner.

Endelig kan LA og SF vise sig at være lidt for gode alternativer for V- og S-vælgere, der kan få svært ved at genkende sig selv i de rationelle kompromiser, regeringen i sagens natur må indgå.

Og rundt om både regering og denne konstruktive opposition findes adskillige andre partier, som både gerne vil indgå forlig og aftaler. Og uanset om de kommer med eller ej, vil de være med til at forme den offentlige bedømmelse af SVM-regeringen.

Det springende spørgsmål er lige nu, om de samler sig omkring nye oppositionsledere – en til højre og en til venstre. Naturligvis har regeringen sit eget flertal og kan derfor gennemføre, hvad de vil. Men opfattelsen af politiske resultater formes også af modstand.

I de seneste år er reglerne for salget af fyrværkeri blevet strammet betydeligt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere I de seneste år er reglerne for salget af fyrværkeri blevet strammet betydeligt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ugens debat



En debat, der rammer Danmark hvert år ved denne tid, er diskussionen om, hvorvidt nytårsfyrværkeri skal forbydes helt for private.



Hvert år resulterer brugen af krudtet i travlhed på skadestuer, store mængder sovemiddel og beroligende medicin til kæledyr, skader på bygninger og løse genstande, brande og skader på naturen.



De fleste raketter bliver endda affyret af børn og fulde folk. Alt det taget i betragtning er det faktisk en gåde, hvorfor det stadig er tilladt i et land, hvor de fleste monterer en cykelhjelm, før de triller ud ad indkørslen på den tohjulede.



Over de seneste år er reglerne for salget af fyrværkeri blevet strammet betydeligt, men vi er langt fra dér, hvor det kun er til brug for professionelle. De pladser og byrum, som folk med livet kært nu holder sig langt væk fra nytårsaften, kunne i stedet være omdrejningspunkt for en fælles fest.



Skulle vi ikke lige tage diskussionen en gang til?

Den nye SVM-regering vil afskaffe store bededag, og det er ikke noget, det socialdemokratiske bagland ligefrem jubler over. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Den nye SVM-regering vil afskaffe store bededag, og det er ikke noget, det socialdemokratiske bagland ligefrem jubler over. Foto: Søren Bidstrup

Ugens bagland



Det socialdemokratiske bagland synes, det er en torskedum idé, at regeringen vil afskaffe store bededag. Primært fordi det er sådan noget, der normalt sorterer under arbejdsmarkedets parter at blive enige om.



Men selvfølgelig er der også dem, der tænker, at det slet ikke giver mening at fjerne fridage i en tid, hvor de fleste danskere leder med lys og lygte efter fritid.



Debatten om store bededag kan gå hen og blive noget rigtig bøvl for regeringen – eller en lynafleder, som fanger al vrede og dermed hurtigt kan afmonteres i et snuptag. Det interessante er imidlertid begrebet 'bagland'.



Lars Løkke Rasmussens exit fra Venstre var bl.a. udløst af spørgsmålet: Hvem er baglandet egentligt? Ser man nøje efter, må man konstatere, at de officielle baglande (tillidsrepræsentanter, lokalforeningsformænd og lignende) ikke altid går i takt med et partis vælgere. Og de er da også blevet mindre magtfulde, end de har været.



Men måske vil netop denne regeringskonstellation pumpe noget tiltrængt liv i dem igen. En ting er sikkert: Kun en tåbelig politiker frygter ikke sit eget bagland.