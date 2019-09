Tre partier holder årsmøder i weekenden: Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti. De står i meget forskellige situationer.

Det er kort sagt vinderen, taberen og jokeren, der møder hvert sit bagland i weekenden, hvor der i øvrigt er tradition for, at partierne sender stikpiller til hinanden undervejs.

Socialdemokratiet møder sit bagland med statsministerposten og en et-partiregering med dem selv. Der er grund til begejstring i S-lejren, og ikke bare for regeringsmagten.

Socialdemokratiet har fået brudt udlændingeforbandelsen, der har hvilet over partiet i mere end et årti. Derfor skal de selvfølgelig fejre 'systemskiftet' og tale om efterårets store dagsordner: Velfærd og den grønne dagsorden. Og det vil nok være klogt at sænke vælgernes forventningerne lidt.

Dansk Folkeparti blev ved valget ramt af 'systemskiftet' og den nye S-position på udlændingeområdet.

Sidste år kunne formanden kokettere med, at 'Mette' bare kunne ringe, men i år møder formand Kristian Thulesen Dahl baglandet med en halveret folketingsgruppe. Et nederlag så stort, at man ikke kan forbigå det.

Derfor har DF allerede i optakten til weekenden været på bodsgang: Det var en fejl ikke at gå i regering med Venstre i 2015.

Der skal væsentligt mere til, før DF er ovre krisen, men at den strategi, de gik til valg på, var en fejl, er der ingen tvivl om. I weekenden skal de bearbejde nederlaget, så de bagefter kan løftet blikket mod horisonten.

Det kan kun ske med ro på bagsmækken.

Og jokeren, De Radikale, som isoleret set var det af de tre partier, der fik det bedste valg målt på fremgang, vil i weekenden spille med musklerne.

Som optakt til weekenden bekendtgjorde partiet, at 'forståelsespapiret' mellem S-regeringen og venstrefløjen ikke er en fireårs plan, men nærmere en etårs plan.

Så vupti, de har været så elskværdige at fremtrylle 15 krav, som regeringen kan tage med hjem søndag aften og arbejde videre med.

I et spil jydewhist ville statsministeren være en konge, Morten Østergaard en joker og Kristian Thulesen Dahl en 7’er.

Det, de bør huske, er, at en syver kan spilles god, en konge ikke er meget værd, hvis det er den eneste trumf på hånden, og en joker er kun noget værd, hvis den kan blive spillet først på bordet.

Den sande værdi af, hvordan kortene bliver spillet, kender vi først ved næste valg. Men i denne politiske superweekend får vi set, hvordan partierne ser på sig selv.

DF kan håbe på at rejse hjem med ro på bagsmækken. De Radikale kan håbe at rejse hjem med en strategi, der giver afkast allerede på næste års finanslov.

Socialdemokratiet, ja, de skal huske at nyde øjeblikket. Det er snart slut.

Fra nu af bliver turen slidsom og hård.