Der er kommet ekstra krudt på hjemmefronten hos den danske model Heidi Albertsen.

Hun kan nemlig nu kalde sig mor til tre, for i sidste uge blev hun nemlig mor til tvillingedøtre, der kom til verden på et engelsk privathospital.

Det skriver Her og Nu i denne uges ugeblad ifølge Se og Hør.

Heidi Albertsen har allerede sønnen Charles på seks år med sin ægtemand, forretningsmanden Darren Mercer.

»Charles er pavestolt, og han glæder sig til at hjælpe med at passe pigerne,« lyder det fra 46-årige Heidi Albertsen til ugebladet.

Darren Mercer og Heidi Albertsen havde gennem mange år været forlovet, og i januar kunne hun over for Her og Nu afslører, at de to nu var blevet gift.

46-årige Heidi Albertsen annoncerede tvillingegraviditeten tilbage i december på sin Instagram, og i februar annoncerede hun, at parret altså ventede tvillinger.

'Vi er ovenud begejstrede, glade og lykkelige for at kunne annoncere, at vi venter tvillingepiger snart,' skrev hun i opslaget.

Heidi Albertsen vandt i 1993 model konkurrencen Elite Model Look, en konkurrence hun fra 1995-1999 selv dømte.

Siden har modelkarrieren budt på kampagner for L'Oréal og Victoria's Secret, foruden forsider for de største modemagasiner som Vogue og Elle.