Dødsulykke får Dansk Jernbaneforbund til at rette skarp kritik mod Banedanmark.

»Havde de fulgt planen, var den her ulykke jo ikke sket. Det er grotesk, der skal lig på bordet. Vi har påpeget problemet mange gange,« siger næstformand i Dansk Jernbaneforbund Preben Steenholdt Pedersen, der undrer sig over, at Banedanmark ikke er kommet længere med at fjerne eller sikre jernbaneoverskæringer.

Kritikken kommer efter to personer tirsdag mistede livet ved en ubevogtet jernbaneoverskæring ved Varde.

I 2009 blev der af to omgange afsat penge til at nedlægge eller sikre ubevogtede overkørsler. I første omgang skulle projektet afsluttes i 2020, men allerede i 2009 blev det fremskyndet, så alle overkørsler skulle være sikret med udgangen af 2018. I 2010 blev der tilmed givet ekstra penge til projektet, fortæller næstformanden.

Den specifikke strækning Struer-Esbjerg skulle være afsluttet i maj 2017, fremgår det af Banedanmarks hjemmeside. Men i en ultrakort mail til B.T. tirsdag aften skriver Banedanmark:

’Det er sat til lukning i 2019,’ uden at give en forklaring på, hvorfor det ikke stemmer overens med oplysningerne på deres egen hjemmeside.

Preben Steenholdt Pedersen kender heller ikke årsagen.

»Min frygt er, at der har været så meget fokus på signalprogrammet, at fokus helt er taget fra jernbaneskæringerne,« siger han og fortsætter:

»Det er jo forfærdeligt, at nogen skal omkomme. Men vores medlemmer lokoførerne oplever dagligt folk på skinnerne. Gudskelov er det sjældnere, at de bliver ramt, men det kommer tæt på, og så så hopper ens hjerte en ekstra gang. Det giver ar på sjælen. Så vi er også godt knotne over, at der ingenting sker,« siger han.

Han forstår ikke, at politikere, der har afsat penge til projektet, bare lader stå til:

»Når man betaler for en opgave, må man da også forvente, at den bliver fuldført.«