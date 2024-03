Når rigtig mange danskere lige nu køber påskeæg, så strømmer der store mængder penge ind i statskassen.

I påskemåneden betales næsten 26 millioner kroner ekstra i chokoladeafgiften i forhold til gennemsnittet af årets 12 måneder.

Det viser en opgørelse, som De Samvirkende Købmænd har lavet på vegne af tal fra Skatteministeriet.

»Chokoladeafgiften er fra en tid, hvor chokolade og andre former for slik var et luksusprodukt, der skulle beskattes som noget helt særligt,« siger Jannick Nytoft, der er direktør i De Samvirkende Købmænd.

Sagen kort Hvert år opkræver den danske stat cirka 360 milliarder kroner i afgifter.

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd har på baggrund af data fra de danske købmænd dannet sig et billede af en »almindelig« indkøbskurv, og fundet ud af, at der i gennemsnit handles for 153 kroner.

Konklusionen er, at der betales cirka 45 kroner i direkte afgift for kurven på 153 kroner.

Dertil kommer emballageafgift og de skatter og afgifter, som købmanden senere skal betale.

I opgørelsen står, at der fra 2017 til og med 2023 blev betalt 226 millioner kroner i chokoladeafgift i april, der normalt er påskemåneden.

Hvis man ser bort fra december, der er julemåneden, så opkræves der i gennemsnit 201 millioner kroner i chokoladeafgift om måneden.

Jannick Nytoft undrer sig over, at Danmark er det eneste land i Europa med en chokoladeafgift.

»Hvis der var en mærkbar sundhedsmæssig effekt, ville Danmark næppe være Europas eneste land med en afgift på chokolade og andre søde sager,« siger han og tilføjer:

»Læg dertil en meget betydelig grænsehandel, en illegal handel i store dele af kioskmiljøet – hvor slik hentes ’sort’ i primært Sverige og Tyskland og sælges til forbrugerne uden danske afgifter. Dertil kommer store administrative byrder for erhvervslivet.«

Heftig debat

Siden december sidste år har moms og afgifter fyldt rigtig meget.

Senest har Moderaterne, der jo er et af de tre regeringspartier, foreslået, at en afgift på oksekød skal betale for lavere moms på fødevarer med lav klimabelastning.

Og i en kampagne har både 365 Discount fjernet moms på frugt og grønt, hvilket betød en stor stigning i salget.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) meldte i slutningen af januar ud, at han er positiv over for at reducere momsen på frugt og grønt.

Men Jannik Nytoft mener, at også chokoladeafgiften bør afskaffes.

»Optimalt set bør danske politikere afskaffe den danske chokoladeafgift, så Danmark kommer på linje med de øvrige europæiske lande,« siger direktøren og fortsætter:

»Alternativt – og det er måske mere realistisk – bør der politisk nedsættes et udvalg, der har til opgave at forenkle chokoladeafgiften. Moms og afgifter fylder i forvejen rigtig meget. Når danskerne handler dagligvarer, er det ikke hele betalingen, der lander hos butikken.«

Skatteministeren blev i december muligheden for et udvalg til at se på momsnedsættelse af fødevarer.

»Det er en diskussion, der mig bekendt har været der i rigtig mange år. Jeg ved ikke, om der er behov for et separat udvalg. Vi har løbende debat om det, og jeg bliver også stillet spørgsmål om det, og jeg forholder mig også til det og prøver at kigge på, hvordan det ser ud,« sagde Jeppe Bruus 10. december til B.T.



Han er ikke vendt tilbage med en kommentar, når det alene gælder udvalg, der ser på chokoladeafgift.

