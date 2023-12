Afgift på oksekød skal betale for lavere moms på fødevarer med lav klimabelastning, mener M ifølge Politiken.

Fødevarer med lav klimabelastning, som gulerødder og blomkål produceret i Danmark, bør have en lavere moms end fødevarer med højere klimabelastning som eksempelvis oksekød.

Det mener Moderaternes fødevare- og landbrugsordfører, Charlotte Bagge Hansen, skriver Politiken.

Konkret foreslår Charlotte Bagge Hansen, at momsen på fødevarer med lav klimabelastning skal halveres, mens der lægges en afgift på mere klimaskadelige fødevarer.

- Det er vigtigt, at vi håndterer klimakrisen på mange forskellige måder, og en af de måder er vores forbrugsvaner. Derfor mener vi, at det skal være både billigere og nemmere for danskerne at fylde indkøbskurven med grønne og sunde fødevarer, siger hun til Politiken.

Ifølge Skatteministeriets beregninger vil en halvering af momsen på en række "grønne" dagligvarer koste mellem 2 og 2,5 milliarder kroner. Det skriver Politiken.

Spørgsmålet om, hvordan en kommende afgift på landbrugets CO2-udledning skal udformes, har skabt store diskussioner i dansk politik den seneste tid.

Særligt i Venstre har spørgsmålet skabt uenighed. Mange landmænd frygter nemlig, at dansk landbrug vil blive ramt hårdt, hvis der pålægges en afgift på produktionen.

I oktober slog den daværende venstreformand Jakob Ellemann-Jensen så fast, at en del af en kommende CO2-afgift vil blive lagt på produktionsleddet.

Regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne vil præsentere sit bud på en kommende CO2-afgift for landbruget, når anbefalingerne fra en nedsat ekspertgruppe er klar.

Tirsdag blev den ventede rapport så udskudt igen. Rapporten med udvalgets anbefalinger ventes nu i uge seks i 2024.

Politiken skriver, at en klimadifferentieret moms på fødevarer ikke udelukker en afgift på produktionen ifølge Charlotte Bagge Hansen.

