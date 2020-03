»Det er svært at holde motivationen, for der er intet mål. Når man er skadet, skal man igennem lidt forskelligt i forbindelse med genoptræning, og så regulerer man træningen alt efter målene. Men her er der intet. Ikke engang en dato i fremtiden.«

Sådan siger den 37-årige cykelstjerne Philippe Gilbert til den franske sportsavis L'Équipe.

Selvom Lotto Soudal-rytteren er en af feltets mest garvede, tager situationen hårdt på ham. For corona-virus har sat cykelsporten i vågeblus som så mange andre ting verden over, og det er ikke nemt, forklarer han.

Selv hvad der engang føltes nemt og overkommeligt føles hårdt.

Europa har ikke spillet sin rolle rigtigt. Philippe Gilbert

»Normalt er denne her form for let træning meget nem at gennemføre mange gange i træk, men her føles det ligeså svært at gennemføre som store, tunge træningspas. Alt er i hovedet, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge træningen til. Det er tungt,« siger den belgiske klassikerspecialist.

Gilbert er en af feltets ryttere, der har vundet allerflest cykelløb. Også de mest prestigefyldte.

Faktisk mangler han kun at vinde et af cykelsportens monumenter (Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt) for at have vundet alle sportens største endagsløb. Han mangler Milano-Sanremo.

Løbet skulle egentlig have været kørt den 21. marts, og meget af belgierens sæson var rettet mod, at han skulle præstere i netop det løb.

I 2019 kørte Philippe Gilbert for storholdet Deceuninck-Quick Step. Foto: Anne-Christine POUJOULAT Vis mere I 2019 kørte Philippe Gilbert for storholdet Deceuninck-Quick Step. Foto: Anne-Christine POUJOULAT

Men det bliver ikke i år for Lotto Soudals veteran. Til gengæld bor han i Monaco, hvor det nu er blevet forbudt for at cykle.

Selvom han ikke er gal på Det Internationale Cykelforbund (UCI) for dets håndtering af sagen, mener han ikke, at Europa har håndteret situationen rigtigt.

Kampen mod corona-virus har været alt for usammenhængende, mener han.

»Europa har ikke spillet sin rolle rigtigt (...) Jeg er Belgier, jeg har kørt for et fransk hold, og jeg bor i dag i Monaco. Reglerne er forskellige alle steder, og den Europæiske Union har ikke engang formået at sørge for en general isolation for alle landene. Nu ser vi resultatet, og vi er alle ofre af den manglende reaktionsevne«