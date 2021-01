Mathias Gidsel. Ham er vi selvfølgelig nødt til at tale om. Ja, han er jo fuldstændig umuligt at komme udenom efter den her indledning på VM.

Jeg synes, vi lige nu er vidne til en historisk præstation. Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde har set en så imponerende slutrundedebut fra en dansk landsholdsspiller.

Det er helt uhørt, at han dukker op til en slutrunde med tre landskampe på cv’et, og så brænder han banen af på den måde.

Og vi skal altså huske på, at Mathias Gidsel blot er 21 år gammel. Han er - eller var i hvert fald før VM - et fuldstændig ubeskrevet blad på den her scene.

Det har bare overhovedet ikke været til at se.

Faste læsere af de her linjer vil vide, at jeg har haft håndbremsen lidt trukket i forhold til at vurdere både Gidsel og de øvrige danskere, fordi jeg ikke har været imponeret af modstanderne i den indledende gruppe.

Jeg synes heller ikke, at Qatar var skræmmende - men det var dog på et højere niveau, og så var der ikke mindst masser af fysik at forholde sig til.

Set i det lys synes jeg godt, vi nu kan føle os mere overbeviste om, at Mathias Gidsel er the real deal på landsholdet. For han stod imod de qatarske tæsk i angrebet og evnede sågar også at holde stand i forsvaret.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Jeg er stadig ikke helt sikker på hans defensive kvaliteter på højeste niveau, men jeg er vildt imponeret af højre backens offensive evner. De er en berigelse for landsholdet og giver Nikolaj Jacobsen flere taktiske tangenter at spille på.

Mod Qatar så vi, at Mathias Gidsel altså ikke bare er en kamikaze-pilot, der kaster sig hovedkulds ind i selv det mindst hul, han kan spotte hos modstanderne. Nej, han råder også over et skarpt overblik, laver flotte assist og er god i sit vurderingsspil.

Og så er det en fornøjelse at se, hvordan han på rekordtid er fundet ind i en symbiose med Mikkel Hansen. Den danske verdensstjerne har tydeligvis fundet en ny, god legekammerat, som han kan forkæle med sine sublime afleveringer, og det samarbejde rummer et rigtig stort potentiale.

Gidsels præstationer må have tiltrukket opmærksomhed fra en del storklubber, og hvis han kan fortsætte sådan her under VM, så kan han snart se frem til at udskifte GOG og Gudme med en større adresse.

Og Danmarks titelforsvar i Egypten? Ja, det går jo lige efter planen. Faktisk nærmest historisk let.

Efter alt at dømme kvalificerer landsholdet sig til kvartfinalerne allerede på lørdag. Enten ved at Kroatien slår Argentina - eller ved at Danmark selv besejrer et japansk hold, som allerede har bebudet, at de kommer til at spare de bedste spillere.

Med andre ord: Danmark skal nok få sin kvartifnalebillet på lørdag - det vil jeg godt love.