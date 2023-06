Hun er for vild!

Jeg er denne lørdag først og fremmest taget til Heartland festival på Fyn for at se hovednavnet Robbie Williams klokken 22.00

Annika Aakjær fik imidlertid her midt på eftermiddagen 'lov' til at varme hovedscenen op først – og hvis den britiske verdensstjerne allerede skulle gemme sig backstage, håber jeg, at han tog noter.

Iklædt lang hvid skjorte og blomsterkrans i håret, passede Annika Aakjær fra start af perfekt ind i festivalens afslappede luksusstil.

Annika Aakjær på Heartland. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Annika Aakjær på Heartland. Foto: Kristian Dam Nygaard

Hun kunne dog have optrådt i hvad som helst, for det er først og fremmest hendes imponerende vokal og nordjyske lune, der er hendes helt store force.

'Hun er jo sindssygt charmerende', tænkte jeg flere gange undervejs, når hun med underspillet humor talte mellem numrene.

Har man været til bare én Annika Aakjær-koncert ved man, at hun konstant – og helt naturligt – blander sjov og alvor.

Sådan fortsatte hun på Heartland – og selvom hun ikke har verdens største hitkatalog, havde hun hele tiden publikums udelte opmærksomhed.

Musikalsk havde hun med sit lille band også blandet kortene godt med frembrusende 'Aldrig mere sommer' og 'John Travolta' til at sparke det hele godt i gang.

Hurtigt fløj hun underholdende ned blandt publikum, hvilket gav nummeret 'Jeg gir' et ekstra løft, da hun midt ude i menneskehavet pludselig råbte 'Jeg gir en omgang!'

Og da hun under 'Skulder ved skulder' tog sig selv i at synge forkert – og indrømme at hun engang imellem godt kan falde lidt i søvn over at have spillet sit stille nummer, var det kun med til at understrege hendes naturlige charme.

Man kunne sagtens have skruet højere op for højtalerne.

Halvvejs tabte de også en smule momentum med et par lidt for stillegående numre, men generelt set virkede Annika Aakjær som den perfekte booking til at åbne en festivallørdag i solskin.

Bortset fra den helt store samlende fællessang havde koncerten det hele, og da hun til sidst sluttede med bulder og brag på 'Gode nyheder', virkede det hele så overlegent – og magtfuldt – da hun herefter blot bukkede kort og skred med publikum tørstige efter mere.