NFL-holdet Washington – tidligere kendt som Redskins – dropper cheerleadere fremover.

Beslutningen kommer, efter at holdet sidste år var genstand for en opsigtsvækkende sag med anklager om seksuelle krænkelser af holdets cheerleadere.

Nu er det så slut efter næsten 60 år. Siden 1962 har holdet haft cheerleadere.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt New York Times.

Nu er det slut med cheerleaders i Washington. Foto: LARRY DOWNING Vis mere Nu er det slut med cheerleaders i Washington. Foto: LARRY DOWNING

Fremover vil underholdningen hos NFL-holdet bestå af et dansehold med både mænd og kvinder.

Men det ændrer ikke på, at Washington Football Team, som de hedder nu, stadig bliver undersøgt for seksuelle krænkelser. NFL står for den undersøgelse, der endnu ikke er færdig.

Blandt andet følte flere af kvinderne sig utrygge i situationer, hvor de blev bedt om at tage sig af sponsorer til forskellige events.

Her var det forventet, at de skulle flirte og mingle med fans, og ifølge anklagerne blev kvinderne udsat for seksuelle krænkelser i forbindelse med begivenhederne.

Også holdets ejer Daniel Snyder blev anklaget for at have produceret en hemmelig nøgenvideo af cheerleaderne. Noget, han dog afviste pure.

Generelt har det ikke været god omtale, der har været kendetegnende for Washington Football Team.

Sidste år stod 15 tidligere kvindelige ansatte frem i Washington Post og fortalte om seksuelle krænkelser på jobbet.

Og så blev holdet nødt til at skifte navn sidste år, fordi det gamle navn Redskins blev ansat som en nedladende betegnelse for den oprindelige amerikanske befolkning.