Irland har registreret sit første tilfælde af abekopper.

Den smittede er ikke i behandling på et hospital, men samtidig undersøges yderligere ét muligt tilfælde, skriver det irske medie RTÉ.

Lige nu er irske sundhedsmyndigheder i gang med at opspore nære kontakter til den ene bekræftede smittede.

Det overrasker ikke myndighederne, at abekopper nu er nået frem til den grønne ø ud for Storbritannien.

Flere tilfælde er registreret i netop Storbritannien og Europa.

Men WHO er indtil videre optimistisk i forhold til, at sygdommen ikke løber løbsk.

»Hvis vi gør de rigtige ting nu, så kan vi formentlig nemt holde det her under kontrol,« lyder det lørdag fra Sylvie Briand, som er direktør i Verdenssundhedsorganisationen for det globale infektionsberedskab, til The Guardian.

Samtidig siger Sylvie Briand dog, at vi måske kun har set toppen af isbjerget, hvad angår tilfælde med abekopper.

I Danmark er der påvist to tilfælde af abekopper, ifølge SSI. Begge tilfælde har relation til rejser til Spanien.

I modsætning til corona smitter abekopper ikke gennem luften.

Derimod kræver smitte en tæt personlig kontakt, ifølge eksperter.