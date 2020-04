Der er torsdag eftermiddag sket et alvorligt færdselsuheld syd for Odder, hvor to biler er stødt sammen.

Det oplyser Østjyllands Politi til B.T.

Ulykken er sket i krydset Horsensvej - Bredkjærvej.

Den ene af bilerne er i forbindelse med sammenstøddet væltet om på taget.

Vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum oplyser, at det umiddelbart ikke var lige så alvorligt, som det i første omgang så ud, men at der er en enkelt tilskadekommen i forbindelse med ulykken.

Vedkommende er ved bevidsthed og klager over smerter i maven.

Ambulance, lægebil og politipatrulje er fortsat på stedet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.37 via 112.

Opdateres...