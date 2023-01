Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De danske sportsstjerner står i kø for at få fingrene i ham.

For når en dansker stryger til tops i sportsverdenen, er det som regel med hjælp fra særligt én person.

Navnet er B.S. Christiansen. Den kendte, danske mentaltræner, som har arbejdet med et hav af danske atleter de senere år.

Og tenniskometen Holger Rune er da heller ingen undtagelse.

Holger Rune har allieret sig med B.S. Christiansen. Vis mere Holger Rune har allieret sig med B.S. Christiansen.

Den blot 19-årige dansker har nemlig haft den tidligere jægersoldat tilknyttet som mentaltræner siden sommer, og derfra er det nærmest kun gået én vej for stortalentet.

»Hans hjælp betyder, at jeg kan skrue på nogle små procenter. Det har han virkelig hjulpet mig med. Vi snakker faktisk sammen næsten hver dag. Bare for lige at høre, hvilken tilstand jeg er i. Tennis er jo så mentalt et spil,« lyder det fra den unge dansker til B.T. forud for Australian Open.

Han har i det meste af karrieren kæmpet med blandt andet temperamentet på banen, og det har flere gange sat en brat stopper for store resultater undervejs.

Men ikke længere.

Her har B.S. Christiansen nemlig også været med til at ændre den måde, den danske tennisspiller agerer på inde på banen, lyder det.

»Det er en masse små ting, han gør. Det er bare lidt af det hele. Det kommer også an på, hvilket humør jeg er i. For det kan virkelig være alt, han kan hjælpe mig med,« forklarer Holger Rune.

Han er dog langtfra den eneste danske superstjerne, der kan tilskrive den tidligere jægersoldat lidt af æren for succes.

Badmintonspilleren Viktor Axelsen har nemlig ligeledes haft mentaltræneren tilknyttet i en årrække, inden Rune-lejren hoppede med på vognen.

Og spørger man hovedpersonen selv, så er der da også gigantisk forskel på netop de to danske verdensstjerner.

»Der er kæmpe forskel på atleterne. Vi kan eksempelvis tage Holger og Viktor. Der er ti års forskel på dem. Jo større disciplin, jo nemmere er de at arbejde med. For dem, der ikke har det, der skal vi have skabt det,« siger B.S. Christiansen og tilføjer:

»Det handler om at gøre noget ved det, vi kan gøre noget ved. Og så fokusere på den enkelte atlets materiale. Når de er i den bedste udgave af dem selv, kommer de langt.«

Holger Rune tager hul på årets første grand slam-turnering, når han tirsdag møder serberen Filip Krajinovic i første runde.