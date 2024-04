Det er en kamp uden en oplagt vinder, der lige nu udspiller sig ved forhandlingsbordet i Forsvarsministeriet.

For hverken regeringen eller Inger Støjberg og Alex Vanopslagh har vundet noget på at spørgsmålet, om kvindelig værnepligt de seneste dage har sat en stopper for, at man har kunnet lande en nyt stor milliardaftale om oprustning af forsvaret.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Der er rigtig meget på spil for begge parter i den her konflikt. Det bliver sådan en kamp om fortællingen for begge parter lige nu, hvor regeringen prøver at udstille LA og DD som uansvarlige, mens de to partierne undrer sig over, hvorfor regeringen ikke vil lave et kompromis,« siger Joachim B. Olsen.

Det er blot ni måneder siden, at partierne i forsvarsforligskredsen lavede en politiske aftale, hvor det blev aftalt, at der ikke skulle indføres værnepligt for kvinder.

Derfor kan både Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance med rette sige, at det ikke er rimeligt, at det nu tilsyneladende er helt afgørende for regeringen at få indført netop det, før man vil lave en aftale.

Regeringen har undervejs truet med, at smide de to partier helt ud af forsvarsforliget, og den situation har hverken Inger Støjberg eller Alex Vanopslagh nogen interesse i, vurderer Joachim B. Olsen.

»De kan have lidt at vinde hos en gruppe vælgere på at stå fast på, at de ikke vil have kvindelig værnepligt, men det er altså ikke nogen folkesag, de har fat i. Der et lille flertal af kvinder, der er imod, og flertal af mænd, der er for værnepligt til kvinder,« siger Joachim B. Olsen.

Ifølge Joachim B. Olsen er det vigtigste for det politiske efterspil af aftalen, hvorvidt der landes et kompromis, hvor de to partier går med i den store aftale om forsvaret, og så undlader at tiltræde den del, der handler om værnepligt til kvinder.

Ifølge Joachim B. Olsen er den model lige nu formentlig det mest sandsynlige.

»Men hvis det ender med, at de to ryger helt ud af forsvarsforliget, så er det noget, der vil komme til at fylde rigtig meget, og hvor især regeringen vil benytte enhver lejlighed til fremstille både Inger Støjberg og Alex Vanopslagh som uansvarlige protestpartier, der ikke tager ansvar,« siger Joachim B. Olsen.

Aftalen om forsvaret forventes at falde på plads mandag, og du kan følge det hele på vores liveblog her.