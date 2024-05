Peter Hummelgaards tale i Fælledparken er blevet afbrudt af pro-palæstinensiske demonstranter.

Ifølge B.T.s journalist på stedet er der omkring 50-100 demonstanter. De rykker tættere og tættere på scenen.

Justitsminister Hummelgaards tale kan overhovedet ikke høres, da den bliver overdøvet med båthorn, trommer og råb, siger B.T.s journalist.

Omkring ti palæstinensiske flag kan ses foran scenen, hvor demonstranter råber ad Peter Hummelgaard.

Demonstranter overdøver Peter Hummelgaards tale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Demonstranter overdøver Peter Hummelgaards tale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Politiet er til stede ved scenen og står og observerer.

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp (S), står foran scenen.

»Jeg er bange for vores demokrati,« siger overborgmesteren om afbrydelsen af talen.

»Det er mærkeligt, at vi har en demokratisk debat om bedre arbejdsvilkår, og så bliver det afbrudt. Det er okay at demonstrere, men at hindre andre i at tale – det er ikke den rigtige vej at gå,« siger Sophie Hæstorp.