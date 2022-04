23-årige Brooklyn Beckham og 27-årige Nicola Peltz' storslåede bryllup lørdag har været en yderst privat affære.

Flere detaljer om den milliondyre sammensmeltning af rigmandsbørnene har dog nået offentlighedens lys, ligesom også paparazzibilleder af de celebre bryllupsgæster har ramt de internationale medier.

Men gæsterne selv har fået forbud mod at tage og dele billeder fra den store dag. Så gæster som tennisstjernen Serena Williams, skuespilleren Eva Longoria og tv-kokken Gordon Ramsay blev bedt om at aflevere deres telefoner ved ankomsten.

Fotograferingsforbuddet skulle nemlig skyldes, at stjerneparret har solgt billedrettighederne fra brylluppet til Vogue.

Det skriver Daily Mail.

Det nyudklækkede ægtepar skulle så angiveligt kunne ses afbilledet på forsiden af juninummeret, ligesom både billeder og detaljer fra brylluppet vil strække sig over flere sider inde i muligvis både den amerikanske og engelske udgave af modemagasinet.

Dermed går ældstesønnen Brooklyn Beckham i fodsporene på sine kendisforældre, fodboldlegenden David Beckham og Spice Girl-designeren Victoria Beckham, der ligeledes tog sig betalt for at ramme forsiden af OK! Magazine, efter de for mere end tyve år siden gav hinanden deres ja.

Sikkerheden til Brooklyn Beckham og Nicola Peltz var da også helt ud over det sædvanlige med både hundepatrulje og hele to forskellige sikkerhedsfirmaer, der stod for at skærme af for offentligheden.

Bryllupsfejringen skulle være fortsat ud på søndagen, efter parret gav hinanden deres ja på brudens forældres luksuriøse landsted ud til havet i Palm Beach i Florida lørdag.

Nicola Peltz er nemlig datter af den amerikanske milliardær Nelson Peltz, der blandt andet ejer fastfoodkæden Wendy's, og den tidligere model Claudia Heffner.

Selv er hun skuespiller, mens hendes nye ægtemand er aspirerende kok.

Parret har været forlovet i to år, før de lørdag fik sat nye ringe på hinanden til det storslåede bryllup efter jødisk tradition, hvor omtrent 300 gæster fejrede kærligheden i flere store festtelte på det milliondyre landsted.