De danske kommentatorer er uforberedte, uvidende og nærmest ligeglade med det Eurovision, de sidder og kommenterer.

Det mener en række seere, efter at kommentatorduoen Milling og Molbech torsdag satte sig bag mikrofonerne for anden gang i årets Eurovision.

Sidste år blev DRs mangeårige Eurovisonekspert og -kommentator Ole Tøpholm skiftet ud med radioværterne Henrik Milling og Nicolai Molbech.

Det skete, fordi DR ønskede at sætte mere fokus på musikken, lød det.

Il Volo, der fik en tredjeplads i Eurovision i 2015, er normalt en trio. Men under torsdagens pauseunderholdning måtte det tredje medlem synge med fra en skærm, da han var blevet testet positiv for covid-19 kort forinden. Foto: Alessandro Di Marco Vis mere Il Volo, der fik en tredjeplads i Eurovision i 2015, er normalt en trio. Men under torsdagens pauseunderholdning måtte det tredje medlem synge med fra en skærm, da han var blevet testet positiv for covid-19 kort forinden. Foto: Alessandro Di Marco

Og den kom da også i fokus, da duoen omtalte det italienske pauseindslag, Il Volo, som 'sådan noget tenor-pop'.

Men, påpegede flere på Twitter, så anede de til gengæld ikke, at trioen Il Volo er store Eurovision-stjerner, som fik en tredjeplads i konkurrencen i 2015.

Siden formåede de også at omtale Junior Eurovision Song Contest som 'et koncept, vi ikke kender så meget til i Danmark' - tilsyneladende uvidende om, at konceptet faktisk blev opfundet af DR i 2003, hvor Anne Gadegaard blev nummer fem med 'Arabiens Drøm'.

Siden trak Danmark sig dog fra konkurrencen, da man mente, den ikke længere flugtede med værdierne om, at 'det bare er noget, vi leger'.

Musikeksperterne Henrik Milling og Nicolai Molbech er kendt fra radioprogrammet 'FONK!'. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Musikeksperterne Henrik Milling og Nicolai Molbech er kendt fra radioprogrammet 'FONK!'. Foto: Søren Bidstrup

Men til B.T. fortæller programansvarlig for Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen, at han ikke har en finger at sætte på kommentatorduoens arbejde.

»Milling og Molbech er i min optik to af de allermest garvede musikjournalister, vi har i DR. De kommenterer til hele Danmark, og der er vores fokus musikken frem for at fokusere på obskure detaljer og flashe nørdede facts om, hvor mange 11.-pladser en nation fik i 70erne.«

Men er en kommentators job ikke at gøre seerne klogere på det, de ser i tv? Mange mener tværtimod, at Milling og Molbech gør dem dummere ved ikke at have sat sig ind i stoffet.

»Tro mig - jeg bor på hotel med dem, og de har ikke lavet andet end at researche og forberede sig, så de står knivskarpe til finalen. De har været hernede (i Torino, red.) i 14 dage og har knoklet løs, så jeg har i hvert fald ikke en finger at sætte på dem,« siger DR-chefen.

»Når man sidder og kommenterer i flere timer i træk, så vil der kunne komme nogle smuttere.«

Programansvarlig for Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Programansvarlig for Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen. Foto: Ida Marie Odgaard

På Twitter bider flere seere også mærke i, at Henrik Milling og Nicolai Molbech tilsyneladende ikke har taget pulsen på folkestemningen, inden de satte sig i kommentatorboksen i Torino.

Således virkede de chokerede over næsten samtlige finalister, på trods af at fans, eksperter og bookmakere på forhånd havde spået, at netop disse 20 lande ville gå videre.

'Milling og Molbech er tilsyneladende overrasket over nærmest alle, der er gået videre. Det er til gengæld ingen overraskelse, at deres niveau ikke er højere i år. Man kan næsten skrive en drejebog for deres kommentering,' lyder en kommentar.

'Ifølge Milling og Molbech er alle finalelandene, undtagen Sverige, en kæmpe overraskelse. Ved ikke, hvad fanden de havde regnet med, men det er decideret pinligt, hvad de to kommentatorer har leveret i disse semifinaler.'

Erik Struve Hansen holder dog fast i, at Henrik Milling og Nicolai Molbech har leveret, hvad de skal i form af musikviden og godt selskab.

Men decideret ekspertviden om Eurovision har I ikke planer om at genindføre næste år?

»Nej, ikke som planerne ser ud lige nu i hvert fald.«