Februar: Maria Hirse – tv-kendis bag tremmer

Den tidligere tv-vært Maria Hirse sendte fem unge mænd ud for at overfalde hendes tidligere kæreste. Arkivfoto. Foto: Nils Meilvang Vis mere Den tidligere tv-vært Maria Hirse sendte fem unge mænd ud for at overfalde hendes tidligere kæreste. Arkivfoto. Foto: Nils Meilvang

To års fængsel kom det ved Retten i Svendborg til at koste den tidligere tv-vært Maria Hirse, at hun stod bag et overfald på sin tidligere kæreste.

49-årige Maria Hirse, der nu hedder Mariia Madeleine Sea Svensson, blev dømt for at have planlagt, orkestreret og tilskyndet fem unge mænd til to gange at trænge ind i ekskærestens hjem på Sydfyn og der agere tæskehold mod den 48-årige mand.

Gerningsmændene i alderen 16-21 år fik af den tidligere tv-kendis blandt andet udleveret en taske med et jernrør og en strømpistol, der dog ikke blev brugt.

»Hun har lokket og ansporet de unge mænd til både at begå indbrud, forsøg på røveri samt vold,« lød det fra retsformanden, da fængselsdommen mod Maria Hirse blev læst op i retten.

Den tidligere tv-vært forklarede i retten, at ekskæresten på et tidspunkt, mens de stadig var sammen, sagde til hende, at han havde optaget alle deres samlejer på video. Det benægtede manden dog.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Februar: Ny straf til Peter Madsen efter flugt

En ydmyget Peter Madsen blev i håndjern efterladt op ad et hegn efter sit mislykkede flugtforsøg fra Herstedvester Fængsel. Foto: Nils Meilvang Vis mere En ydmyget Peter Madsen blev i håndjern efterladt op ad et hegn efter sit mislykkede flugtforsøg fra Herstedvester Fængsel. Foto: Nils Meilvang

Vidner var der ikke brug for, da Retten i Glostrup i februar skulle dømme den livstidsdømte Peter Madsen.

Den 51-årige kvindemorder tilstod nemlig uden forbehold, at han 20. oktober i fjor flygtede fra sin afsoning i Herstedvester Fængsel.

I løbet af kun 26 minutter nåede Peter Madsen at true otte forskellige personer på livet, inden han siddende op ad et hegn med hænderne i håndjern på ryggen og sit hjemmelavede attrapbombebælte om livet måtte konstatere, at hans opsigtsvækkende flugt fra det kedelige liv bag tremmer var slut.

Blandt de truede var blandt andre en kvindelig fængselspsykolog og tre fængselsbetjente. Da et par af dem under flugten var ved at indhente den løbende morder, holdt han dem i skak ved fra kort afstand at pege på dem med en attrappistol og true med ordene 'Gå væk eller jeg skyder'.

Også en chauffør i en tilfældig varebil og tre politifolk nåede at blive truet, inden en ydmyget Peter Madsen i håndjern måtte sidde længe op ad et hegn, indtil man var helt sikker på, at han ikke havde en hjemmelavet bombe om livet.

Bagefter blev han flyttet til det nybyggede og topsikrede Storstrøm Fængsel på Falster, hvor sikkerhedsrestriktionerne ikke er blevet mindre end de regler, som angivelig fik ham til at forsøge at flygte fra Herstedvester.

Flugten i sig selv blev takseret til en straf på et år og ni måneders fængsel, som især vil få betydning for, hvornår den livstidsdømte kvindemorder kan begynde at drømme om prøveløsladelse langt ude i fremtiden.

-----------------------------------

Februar: Forvaring for at dræbe læge

Timo Juutilainen Nellemose blev idømt forvaring for at slå en læge ihjel, der fem år før havde været med til at tvangsindlægge ham på Hillerød Hospital. Vis mere Timo Juutilainen Nellemose blev idømt forvaring for at slå en læge ihjel, der fem år før havde været med til at tvangsindlægge ham på Hillerød Hospital.

Et årelangt had efter en dramatisk tvangsindlæggelse kom til at koste den 58-årige læge Charlotte Asperud fra Nordsjælland livet.

Fem år senere opsøgte patienten – Timo Juutilainen Nellemose – nemlig i april 2019 den intetanende læge midt om natten i hendes sommerhus i Tisvildeleje, sparkede døren til soveværelset ind og dræbte hende med slag fra et koben.

Det takserede Retten i Helsingør til forvaring på ubestemt tid til den 56-årige mand, og den afgørelse var Østre Landsret efterfølgende enig i.

Begge steder vurderede man gerningsmanden til at være så farlig, at retssystemet skal have kontrol over, hvornår han slippes fri igen.

--------------------------------------

Juni: Dødsbilist fik seks år

Vanvidsbilisten Helmi Mossa Hameed blev idømt seks års fængsel for at have kørt en femårig pige ihjel. Foto: Københavns Politi Vis mere Vanvidsbilisten Helmi Mossa Hameed blev idømt seks års fængsel for at have kørt en femårig pige ihjel. Foto: Københavns Politi

Den 21-årige vanvidsbilist Helmi Mossa Hameed var tiltalt for 35 forskellige forhold, da han i juni var tiltalt ved Retten på Frederiksberg.

Mest alvorlig var påkørslen 28. oktober 2020 af en mor og hendes femårige datter, efter at han var kørt tværs over Peter Bangs Vej på Frederiksberg og ind over cykelsti og fortov.

Den lille pige kom i klemme mellem husmuren og bilen, så hun afgik ved døden på stedet.

Helmi Mossa Hameed, der blev dømt for at have været påvirket af store mængder lattergas, flygtede i første omgang fra ulykkesstedet. Han blev dog anholdt dagen efter, da politiet havde efterlyst ham med navn og foto.

Retten fandt ham skyldig i uagtsomt manddrab, og under retssagen kom det frem, at han hverken havde nået at dreje på rattet eller træde på bremsen, inden den lille pige blev kørt ihjel. Kort inden havde moderen hentet hende i børnehave.

Han blev samtidig kendt skyldig i et andet færdselsuheld i januar 2019 på Vesterbro i København, hvor to personer blev alvorligt kvæstet. Det ene offer fik en hjerneblødning og lå bevidstløs i fem uger.

------------------------------------------

Juni: Corona-sag smuldrede

Nanna Skov Høpfner blev løsladt, efter at Østre Landsret afviste at bruge den særlige coronaparagraf. Derfor fik hun nedsat sin straf fra to års fængsel til 60 dages fængsel efter en dramatisk coronademonstration. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nanna Skov Høpfner blev løsladt, efter at Østre Landsret afviste at bruge den særlige coronaparagraf. Derfor fik hun nedsat sin straf fra to års fængsel til 60 dages fængsel efter en dramatisk coronademonstration. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det udløste både klapsalver, krammere og boblevin fra vennerne, da den 31-årige Nanna Skov Høpner i juni fik dom i Østre Landsret.

Godt nok blev hun idømt 60 dages fængsel, men landsrettens dom var en betydelig lempelse i forhold til de to års fængsel, som Københavns Byret tre måneder tidligere havde idømt hende for blandt andet at have opfordret til vold ved en Men in Black-demonstration i København 9. januar i år.

Byrettens dom blev så overraskende hård, fordi domsmandsretten mente, at den normale straf skulle fordobles med henvisning til den særlige »corona-paragraf« 81d i straffeloven.

Men det mente dommerne i Østre Landsret altså ikke, og Nanna Skov Høpner blev løsladt straks efter dommen.

Landsretten havde kun fundet hende skyldig i at have deltaget i en demonstration, efter at den var blevet opløst af politiet, samt grov forstyrrelse af den offentlige orden.

------------------------------------------------

August: Præsten slog konen ihjel

Politiet offentliggjorde under efterforskningen af drabet i Nordsjælland dette foto af præsten Thomas Gotthard, som han så ud lige efter anholdelsen. Foto: Nordsjællands Politi Vis mere Politiet offentliggjorde under efterforskningen af drabet i Nordsjælland dette foto af præsten Thomas Gotthard, som han så ud lige efter anholdelsen. Foto: Nordsjællands Politi

Han var vant til at tale foran en stor menighed i kirken uge efter uge.

Men da sognepræst Thomas Gotthard i Retten i Hillerød i august i år skulle fortælle, hvordan han 26. oktober 2020 havde slået sin kone og moderen til parrets to børn ihjel, kunne han angivelig kun gøre det, hvis der ikke var tilhørere til stede.

Derfor har offentligheden kun fået et indirekte referat af, hvordan Maria From Jakobsen blev slået ihjel med stump vold og kvælning. Og hvordan han som »en form for hobby« i tiden op til drabet skrev små post it-sedler med to do-lister om de ting, som han skulle huske i sin kyniske mordplan.

Blandt andet sørgede han for at ringe fra ikke sin egen, men Ansgarkirkens telefon i Hedehusene, da han skulle aftale købet af en stor, blå fodertønde, som han efter drabet skjulte konens lig i. Siden overhældte han liget med saltsyre og kaustisk soda, inden han flyttede det over i to mindre fodertønder.

Senere forsøgte han at begrave liget og endte med også at brænde Maria From Jakobsens jordiske rester. Han satte også ild til en lade, hvor han havde håndteret de ætsende kemikalier.

Det kom samlet til at koste ham 15 års fængsel.

------------------------------------------------------------------

September: Dagbøder til drabschef

Tidligere drabschef i København Jens Møller var især tiltalt for at have overtrådt sin tavshedspligt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tidligere drabschef i København Jens Møller var især tiltalt for at have overtrådt sin tavshedspligt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den tidligere drabschef i Københavns Politi Jens Møller kom i år til at opleve retsvæsenet indefra.

I Københavns Byret blev han i september tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt, da han i bogen 'Opklaret – drabschefens erindringer' berettede om nogle af de sager, som han nåede at beskæftige sig med i sin lange karriere i politiet.

Bogen udkom i efteråret 2018, og der var især ni passager i bogen, som anklagemyndigheden fokuserede på i tiltalen.

Retten frifandt ham for de fleste forhold i anklageskriftet, men idømte ham 15 dagbøder a 1.000 kroner.

For brud på tavshedspligten i ét enkelt tilfælde og for embedsmisbrug ved at have foretaget 17 uberettigede opslag i politiets sagsbehandlingssystem, uden at det var tjenstligt begrundet.

Den afgørelse har anklagemyndigheden anket til Østre Landsret i håb om en strengere straf til den tidligere drabschef, der har nægtet sig skyldig.

--------------------------------------------------------

Oktober: Smæk til Britta Nielsens børn

Britta Nielsens døtre bedyrede deres uskyld på tv, kort efter deres mors svindel blev opdaget. Foto: Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Britta Nielsens døtre bedyrede deres uskyld på tv, kort efter deres mors svindel blev opdaget. Foto: Foto: Discovery Networks Danmark

Britta Nielsen fik seks et halvt års fængsel for sin årelange svindel i Socialstyrelsen.

I oktober besluttede Østre Landsret, at hendes tre børn skal straffes med sammenlagt ni års fængsel, efter at de begik hæleri af særlig grov beskaffenhed med nogle af de 117 millioner, som deres mor svindlede sig til.

Ved byretten i Glostrup »slap« de tre børn – Nadia Samina Hayat, Karina Jamilla Hayat og Jimmy Hayat – med samlet syv et halvt års fængsel. Men landsretten besluttede at forøge straffen med et halvt år ekstra til hver af de tre.

Både byretten og Østre Landsret mente, at de tre børn umuligt kunne have været uvidende om, at der var noget helt galt, når deres mor kunne overøse dem med kostbare gaver og eksklusiv livsstil.

Ud over hæleri blev sønnen kendt skyldig i at have været i besiddelse af en større mængde børneporno.

De tre børn erkendte, at de havde modtaget penge, heste, biler og en andelsbolig for henholdsvis 37 millioner kroner, 10 millioner kroner og 3,4 millioner kroner. De hævdede at have troet, at pengene stammede fra deres fars livsforsikring og arv.

-----------------------------------

November: Købte våben af PET-agent

Ved anholdelsen af den ene 26-årige blev han både bidt af en politihund og fundet i besiddelse af en ulovlig foldekniv. Vis mere Ved anholdelsen af den ene 26-årige blev han både bidt af en politihund og fundet i besiddelse af en ulovlig foldekniv.

Ti års fængsel kom det til at koste den 26-årige Saad Magedy Saad Ali Shahien i Københavns Byret, at han blev fundet skyldig i forsøg på terror.

Han blev anholdt 11. december 2019, da han netop havde købt to pistoler med lyddæmpe, seks magasiner og 750 patroner på parkeringspladsen ved indkøbscentret Field's på Amager. Sælgeren viste sig at være en undercover-agent fra PET.

Den 26-årige havde forud for våbenkøbet været interesseret i at købe så mange kugler som muligt og lyddæmpere. Efter politiets opfattelse, fordi han havde i sinde at dræbe tilfældige mennesker ved en terroraktion et ukendt sted.

Forinden havde PET i næsten et halvt år arbejdet sig ind på den tiltalte, som man mistænkte for at tilhøre det radikaliserede islamistiske miljø i Danmark.

Den jævnaldrende Azwar Zarar blev i samme sag frifundet for forsøg på terror, men idømt to år og ni måneders fængsel for at have sin kammerat 7.000 kroner til at købe våbnene for.

-----------------------------

November: Kvindemorder for anden gang

Flemming Mogensen og Freyja Egilsdottir på Aarhus Rådhus, da de blev viet. Vis mere Flemming Mogensen og Freyja Egilsdottir på Aarhus Rådhus, da de blev viet.

Det hører til de absolutte sjældenheder i Danmark, at en mand for anden gang bliver dømt for at have slået sin samlever ihjel.

Men 24. november blev den 52-årige Flemming Mogensen i en tilståelsessag ved Retten i Aarhus idømt fængsel på livstid som dobbelt kvindemorder.

Tilbage i 1995 dræbte han sin 20-årige ekskæreste Kristina Hansen med 18 knivstik. Han kom op at skændes med hende, da han var forbi hendes lejlighed i Odder for at hente tøj til deres fælles søn på to år.

Drabet fik han ti års fængsel for, men blev allerede løsladt efter seks et halvt år for god opførsel.

Men i januar i år slog han ihjel for anden gang, da han opsøgte Freyja Egilsdottir, som han var blevet separeret fra.

De kom op at skændes, og han endte med at blive så vred, at han kvalte den 43-årige kvinde. Bagefter parterede han liget, som han gravede ned i haven og gemte i nogle sække i et loftsrum.