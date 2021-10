Svindeldømte Britta Nielsens tre børn er skyldige i hæleri af særlig grov beskaffenhed.

De skal sammenlagt ni år i fængsel.

Det har Østre Landsret onsdag eftermiddag afgjort.

I juli sidste år nåede byretten i Glostrup også frem til, at de tre børn umuligt kunne have været helt uvidende om, at der var noget helt galt, når deres mor kunne overøse dem med kostbare gaver og eksklusiv livsstil.

Ved Retten i Glostrup blev alle tre børn kendt skyldige og idømt ubetingede fængselsstraffe på sammenlagt syv et halvt års fængsel.

De straffe skærpede landsretten med et halvt år ekstra til hvert af de tre børn.

Ingen af børnene var til stede i landsretten, da dommen blev afsagt.

Dommerne i Østre Landsret nåede frem til, at 34-årige Nadia Samina Hayat skal straffes med fire års fængsel. I byretten blev hun idømt en fængselsstraf på tre år og seks måneder.

Britta Nielsens døtre bedyrede deres uskyld på tv kort efter deres mors svindel blev opdaget. Foto: Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Britta Nielsens døtre bedyrede deres uskyld på tv kort efter deres mors svindel blev opdaget. Foto: Foto: Discovery Networks Danmark

Den 37-årige storesøster Karina Jamilla Hayat skal ifølge landsretten to år i fængsel. I byretten fik hun en dom på et år og seks måneders fængsel.

Og endelig finder landsretten, at den 41-årige storebror Jimmy Hayat skal have tre års fængsel. I byretten fik han to år og seks måneder.

Jimmy Hayat blev desuden kendt skyldig i at have været i besiddelse af en større mængde pornografisk materiale af personer under 18 år.

Materialet var på en ekstern harddisk, der blev fundet i hans kuffert, da han blev anholdt i Københavns Lufthavn efter at være udleveret fra Sydafrika.

Britta Nielsen blev straffet med fængsel i seks et halvt år for sin årelange millionsvindel. Her ses hun kort efter anholdelsen i Sydafrika. Foto: Siphiwe Sibeko Vis mere Britta Nielsen blev straffet med fængsel i seks et halvt år for sin årelange millionsvindel. Her ses hun kort efter anholdelsen i Sydafrika. Foto: Siphiwe Sibeko

De tre voksne børn har været tiltalt for at have fået del i de 117 millioner kroner, som deres mor svindlede Socialstyrelsen for gennem store dele af deres voksenliv - vel vidende at pengene stammede fra svindel.

Alle tre har erkendt, at de har modtaget penge, heste, biler og en andelsbolig for henholdsvis 37 millioner kroner, 10 millioner kroner og 3,4 millioner kroner.

Men de har imidlertid afvist, at de havde kendskab til, hvor pengene kom fra. I stedet har de hævdet, at pengene efter deres overbevisning kom fra arv efter deres afdøde far og en livsforsikring.

Undervejs i sagen er det kommet frem, at arven var på 300.000 kroner.

»Som jeg sagde, så fik jeg den forklaring, at pengene kom fra min fars arv og de investeringer, som han havde lavet,« lød det eksempelvis fra Karina Jamilla Hayat .

Og søsteren Nadia Samina Hayat forklarede undervejs, at hun på et tidspunkt spurgte sin mor, Britta Nielsen, om hun kunne klare sig, da deres far døde.

»Hun siger: Det skal du ikke bekymre dig om. Din far har efterladt en arv i aktier og obligationer,« lød det fra datteren.

I det hele taget har de tre søskende undervejs i sagen hævdet, at de ikke tænkte nærmere over omkostningerne for de materielle goder, dyre grunde og ikke mindst de milliondyre heste, som blandt andre Nadia Samina Hayat fik glæde af.

Den svindeldømte Britta Nielsen var indkaldt som vidne i landsretten under sine børns ankesag. I byretten ønskede hun ikke at vidne. Foto: Tegning: Anne Gyrite Schütt Vis mere Den svindeldømte Britta Nielsen var indkaldt som vidne i landsretten under sine børns ankesag. I byretten ønskede hun ikke at vidne. Foto: Tegning: Anne Gyrite Schütt

Den yngste datter tænkte heller ikke nærmere over prisen for det ophold, som hun havde hos det tyske stutteri Schockemöhle. Opholdet, ridestævnerne og hestene brugte Britta Nielsen omtrent 14 millioner kroner på.

Men den forklaring valgte byretten altså sidste år at tilsideætte. I stedet blev det anset for bevist, at børnene måtte have indset, at de mange penge stammede fra et kriminelt forhold, som de i øvrigt accepterede.

Samtidig blev der hos de tre børn konfiskeret udbytte i form af biler, indestående på bankkonti og en lejlighed.

Deres mor blev i sin tid straffet med seks et halvt års fængsel. En dom som hun modtog uden at anke.