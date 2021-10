10 kilo hash i store terninger, 55.000 euro i kontanter og klubtøj fra Hells Angels.

Spanske narkobetjente havde pludselig hænderne fulde af gode videomotiver, da de for nylig slog til mod tre danske rockere i Marbella på den spanske solkyst.

Det kan man overbevise sig om ved at se den video fra anholdelsen, som Policía Nacional i Spanien nu har offentliggjort.

Anholdelserne er ifølge dansk politi en del af et kæmpestort sagskompleks om indsmugling og handel med op til 200 kilo kokain.

I nogle af de tidligere sager i komplekset er der blevet beslaglagt i alt omkring 20 millioner kroner, en større mængde kokain og skydevåben.

Seks personer er allerede dømt samlet 27 års fængsel, mens andre afventer dom.

Samtidig med rockeranholdelserne i Spanien slog politienheden Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi 28. september også til på flere adresser i Storkøbenhavn i en koordineret anholdelsesaktion.

Her blev sammenlagt 12 mænd og en kvinde anholdt samtidig omkring klokken 10 om formiddagen på 22 forskellige adresser.

De anholdte var mellem 20 og 56 år gamle, og 12 af dem blev dagen efter aktionen varetægtsfængslet i lukkede grundlovsforhør.

Ved anholdelserne blev der beslaglagt en større mængde kokain og heroin samt et større kontantbeløb.

»Vi befinder os i den absolut høje ende af skalaen for organiseret kriminalitet med nogle bagmænd, der – efter vores opfattelse – har adgang til kontakter og netværk, der er vidt forgrenet i Europa,« lød det ved den lejlighed fra vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra SEØ.

Ifølge netmediet Spanien i Dag oplyser det spanske politi i en pressemeddelelse, at de tre anholdte i Marbella er medlemmer af Hells Angels.

Forskellige beklædningsstykker med Hells Angels symboler blev fundet, da spansk politi anholdt tre danske statsborgere i Marbella i en tilsyneladende meget stor narkosag. Arkivfoto. Foto: FREDRIK VON ERICHSEN Vis mere Forskellige beklædningsstykker med Hells Angels symboler blev fundet, da spansk politi anholdt tre danske statsborgere i Marbella i en tilsyneladende meget stor narkosag. Arkivfoto. Foto: FREDRIK VON ERICHSEN

De danske rockere skulle angiveligt være medlem af HA-chapteret i Marbella – en af rockerklubbens 16 afdelinger i Spanien.

»Efterforskningen blev indledt, da det spanske nationalpoliti blev opmærksom på tre medlemmer af Los Angeles del Infierno-banden, som angiveligt stod for at sende narkotika mellem Spanien og Danmark. Takket være samarbejdet mellem det spanske politi og de danske myndigheder blev det koordineret at sende en europæisk arrestordre og en europæisk efterforskningskendelse mod disse tre personer,« skriver Spanien i Dag.

Ved anholdelsen af de tre danskere i Spanien blev der foruden hash og kontanter også beslaglagt adskillige mobiltelefoner – nogle af dem krypterede – en motorcykel samt adskillige luksusure og smykker.

Der var i forvejen afsagt en fængslingskendelse in absentia på de danske rockere i Spanien. Derfor er de nu begæret udleveret til Danmark med henblik på strafforfølgning herhjemme.

»De er dog endnu ikke ankommet til dansk jord,« oplyser vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra SEØ til B.T.

De anholdte og fængslede i sagen mistænkes af politiet for blandt andet at have gjort brug af et vekselbureau i København, som politiet slog til mod i juni i år. Vekselbureauet har ifølge politiets sigtelse hjulpet med transport og hvidvask af penge for narkoligaen.

»Efterforskningen har været omfattende og minutiøs og er gennemført i et meget velorganiseret kriminelt miljø, hvor man har distribueret store mængder kokain ud på det danske marked. Analyser af de tidligere efterforskninger og et tæt samarbejde med Europol har tegnet billedet af denne sag og organisationen bag,« har vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra SEØ tidligere oplyst i den forbindelse.